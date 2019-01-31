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棒球／組最強中華隊 中職與棒協簽合作協議書

2019-01-31 10:31聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

中職會長吳志揚、棒協理事長辜仲諒與體育署署長高俊雄將在今天下午5點於體育署簽署「...
中職會長吳志揚、棒協理事長辜仲諒與體育署署長高俊雄將在今天下午5點於體育署簽署「合作協議書」。 圖／聯合報系資料照片
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為了團結爭取2020年東京奧運棒球賽的參賽資格，中華職棒與中華棒協經過不斷的協商後，總算有結果，中職會長吳志揚、棒協理事長辜仲諒與體育署署長高俊雄將在今天下午5點於體育署簽署「合作協議書」。

中職、棒協在2017年經典賽前針對中華隊的組成談不攏，即使體育署居中協調也無法讓雙方達成共識，最後導致合作破局，中職退出經典賽組、賽、訓等所有後勤支援，猿隊也不支援選手參賽，無法組成最強陣容出征的結果，導致中華隊在首輪以3連敗打包。

為了避免讓「兵敗首爾」的憾事重演，中職、棒協為了備戰2020年奧運重啟協商，在去年雅加達亞運之後，由新任棒協理事長辜仲諒與中職會長吳志揚親自接觸，並經由雙方秘書長的多次商議後，終於在今年的農曆年前拍板定案。

雙方達成共識，中華隊的「組、訓、參賽」將由中職一手主導，棒協則維持有在台灣舉辦比賽的權利，今天將與體育署三方正式簽下合作協議書，中華隊的備戰計劃也將跟著啟動。

眼前的最大挑戰，就是今年11月開打的世界12強棒球賽，預賽將在台灣、南韓及墨西哥等三地舉行，產生2張東京奧運門票（美洲區、亞太區排名最高球隊），日本已擁有地主保障名額，中華隊必須在排名贏過南韓與澳洲，才能搶下晉級資格。

中華隊若未能在12強賽取得奧運參賽權，今年10月在台中舉行的亞錦賽需取得前2名（排除已拿到奧運參賽門票的球隊），才能參與明年6搶1的奧運資格賽。

中職棒協中華隊

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