日職／王柏融赴美首度練打 打擊率破5成還敲3轟

2019-01-31 09:03 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



王柏融進行加入火腿隊後的首次打擊練習，打61球就有33球形成安打。 中央社 分享 facebook

日職火腿隊一軍抵達美國亞歷桑那準備春訓後，「大王」王柏融隨即展開自主訓練，台灣時間昨天進行加入火腿隊後的首次打擊練習，打61球就有33球形成安打，總教練栗山英樹、隊友近藤健介都給予高評價。

這是王柏融抵達美國後首次練習，也是轉戰新東家首度練打，狀況受到高度關注，包括栗山英樹、教練團、隊友及日本媒體都在一旁緊盯。而據日媒統計，王柏融打擊率高達5成41，敲出的33支安打中還有3球打出外野圍網。

王柏融練習完後提到，約只用5、6分力打擊，自己的感覺還不錯，已經有幾天沒有練打，也很久沒有在球場進行打擊練習（free batting），還在抓擊球點和時間。

日媒指出，王柏融擊球的落點很廣、平均分佈，甚至有曾擔任捕手的記者分析出他打網練習時的6種打擊方式，王柏融也透露，這是自己的調整方式。

栗山英樹看完王柏融的打擊後表示：「感覺很會打」，並建議王柏融做好該做的事、打好基礎，這也是王柏融加盟火腿隊後，栗山英樹首次對王柏融的練習表現給出評價。

王柏融在中職曾連兩季繳出4成打擊率的傲人成績，昨天與他一起練習的，還包括在日本也有「四割男」之稱的同齡（25歲）隊友近藤健介，兩人曾是2014年U21世界盃棒球賽、2017年亞洲職棒冠軍爭霸賽對手，如今同隊作戰。

近藤健介看完王柏融的打擊後，誇他揮棒軌跡好；王柏融也稱讚近藤是很有力量的打者，希望能從他的身上學習好的地方。