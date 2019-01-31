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中職／恰恰引退後 誰來接班本土人氣王？

2019-01-31 07:00Tzuyi

中華職棒中信兄弟的明星球員彭政閔，1月30日宣告今年球季結束後將結束職棒球員生涯，是繼2016年陳金鋒後，再度有超大咖球星的引退宣告。經歷兄弟象第二度三連霸、黑象事件、兄弟轉賣及中信五虎將事件，他皆能不受影響，且魅力不減地拿下人氣王的14連霸，因此他引退告白著實讓各隊球迷都非常不捨。

中職人氣王彭政閔宣告球季結束後引退，將結束他19年職棒球員生涯。 聯合報系資料照...
中職人氣王彭政閔宣告球季結束後引退，將結束他19年職棒球員生涯。 聯合報系資料照片
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在業餘時期彭政閔就受到職棒球團重視，據傳三商虎隊解散前有意網羅他，台灣大聯盟也積極遊說他。2000年他投入中職選秀會，被兄弟象隊以狀元籤選入。與隊友蔡豐安、陳致遠合稱為黃金三劍客，讓他知名度大增，而且2003年至2005年拿下至今唯一一次的打擊王三連霸。2011年他投入自由球員市場，興農牛隊開出當時僅次於陳金鋒的合約，不過他還是續留黃衫軍，2016年他再度行使自由球員權力，最後依然留在兄弟陣中直到現在。

彭政閔最難能可貴的是沒有旅外經驗，人氣完全是純國內養成。他除了自身實力外，當年選擇投入中職的決定，加上沒有轉隊，而且潔身自愛，讓他成為現在稀有可以打到40歲的球員。不過隨著一代傳奇邁入最後一年，後續誰還能接棒純國內養成的人氣王，將會是未來值得觀察的焦點。

去年球季明星賽票選，除了彭政閔掄元外，票數超過11萬的球員還有9位，其中Lamigo就佔了5位，中信兄弟2位，富邦悍將及統一獅各1位。可以發現Lamigo已經竄升人氣王球隊，這5位分別是陳禹勳廖健富、郭嚴文、林承飛及王柏融，都是年輕球員，除了郭嚴文有旅外經歷，王柏融已經赴日發展外，其餘三位球員都還具有發展性。而中信及富邦分別為高國輝、張志豪及周思齊，三人均已是職棒老將，統一則是有明星臉的陳傑憲

Lamigo的終結者陳禹勳是上述的唯一投手，是去年明星賽拿下近13萬票，是紅隊的人氣王。他在2014年加入職棒，5年生涯中僅在職棒二年級陷入低潮時未能入選明星賽，2016年後個人成績不俗，並連續三年入選，是近年中職最強的後援投手。但是他個人爭議也不少，除了去年爆發的私人感情風波外，他在臉書的影射常被拿來討論，需要更用心經營其他隊球迷，才能邁向人氣王的地位。

陳禹勳(左)是去年明星紅隊最高票，經歷感情風波後能否維持高人氣，是後續能否接棒彭...
陳禹勳(左)是去年明星紅隊最高票，經歷感情風波後能否維持高人氣，是後續能否接棒彭政閔的重要關鍵。 聯合報系資料照片
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統一獅隊陳傑憲則是猿隊眾將外的亮點，他從2016年下半季加入職棒，2017年及2018年都經由票選進入明星賽。雖然守備問題影響表現，但經由調整之後，還是拿下很優異的打擊成績。除了成績亮眼外，他因為神似吳奇隆，也被稱為四爺，帥氣成為他另外一項優勢。早在2017年上半季，他還沒完成第一個球季，就被認為可以接班獅隊看板球星，現在看起來成為中職人氣王指日可待。

陳傑憲被評為又帥又強，已逐漸成為獅球隊看板球星，近來代言不少，在球團好好栽培下很...
陳傑憲被評為又帥又強，已逐漸成為獅球隊看板球星，近來代言不少，在球團好好栽培下很有機會躍升為中職人氣王。 聯合報系資料照片
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從明星賽名單，可以發現近年中職本土球員汰換率極高，每年重點栽培的年輕球員都不一樣。要能夠連續入選，而且是以票選方式，更是難得。除了母隊球迷要夠多，球團夠會行銷外，自己的場內外的表現也非常重要。像是廖健富及林承飛都是首度入選明星賽的球員，他們都有明星潛力，但能否精進球技並展現自我的魅力，需要更長時間觀察。

即使彭政閔去年已經宣布不打明星賽，但依規定若符合資格且經球迷票選，加上他的引退宣告，今年應該還是會拿下人氣王15連霸。後輩球員可以看看他如何成為一代傳奇球星，不只是曇花一現的球員，更可以挑戰成為下一位人氣王。

彭政閔陳禹勳陳傑憲廖健富林承飛

Tzuyi

工程師，喜愛書寫棒球、籃球，對CPBL、MLB、NBA、SBL皆有涉略，希望藉由文字讓看球更有樂趣！

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