中職／恰恰障礙設立 新生代接班人難尋

2019-01-30 23:53 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／台北報導



「恰恰」彭政閔邁入生涯最後一季，未來每打一場比賽，和球迷說再見的時間也愈來愈近；這位中職史上人氣最高的球星宣布引退，技術、品格都豎立高標準，讓後輩難以超越，短時間內恐怕很難找到他的接班人。

彭政閔十八年前加盟兄弟象隊時，身手雖被期待，但能好到成為中職最具代表性的人物，這麼長一段時間不知付出多少心血，才能換來如此地位；從中職只有四隊、新陳代謝變快的現況看來，他能打到四十歲不被取代，就是一頁傳奇，也是後輩最好的教科書。

彭政閔昨哽咽宣布這個球季打完就引退。 記者徐兆玄／攝影 分享 facebook

昨天表態退休後，彭政閔被問到誰可以成為接班人一事，他說：「不是希望誰上來，誰就可以上，要看這些中生代球員的能力，他們的想法很先進，也可接觸更多資訊，希望未來有更多球員比我們更好。」

中職邁入第卅個球季，時空環境大不同，統一獅隊退役老將曾智偵十五年前打到四十五歲才退休的例子，現在幾乎不太可能重現；彭政閔以自己長期打拚的經驗告訴後輩，一定要知道自己的定位、價值性，未來才能打得更久。

台灣棒界引進愈來愈多訓練營，彭政閔認為，這些營隊指導方式不同，不少年輕球員都想投更快、打更遠，並非所有人都能做到，不知自己定位就無法和別人競爭，連上場的機會都沒有。

彭政閔看盡中職起起落落，不少同齡球員、甚至後輩都已離開球場，他不只在兄弟隊，過去在中華隊也是指標性國手；現階段看來，中職確實很難找出和「恰恰」同等級，能夠普遍獲得球迷認同的新生代球員，這是值得棒界好好思考的問題。