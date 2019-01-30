中職／郭泓志未來定位 兄弟領隊：有談到教練約

2019-01-30 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



若無意外，37歲左投郭泓志本季可望披上黃衫。 報系資料照 分享 facebook

中信兄弟隊老將彭政閔宣布季後退休，若無意外，37歲左投郭泓志本季可望披上黃衫；兄弟領隊劉志威表示，最近和郭泓志接觸、溝通很好，有談到教練合約，但他未來當教練還是球員，雙方在想法上還要做一些溝通。

劉志威說，已和郭泓志溝通一、兩次，會再找時間讓他和教練團談一下，能否在過年前談完合約很難講。

郭泓志在美職、中職年資合計19年，2014年返台發展，先後效力統一獅、富邦悍將隊，去年打完季後賽一度宣布退休，今年又決定復出，是否維持球員身分仍待觀察。

劉志威強調，以郭泓志的能耐和想法，必須清楚了解後，再和他談論未來定位。