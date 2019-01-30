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中職／做出艱難決定 彭政閔：今天起床就後悔了

2019-01-30 17:14聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

彭政閔在記者會上語帶哽咽親自宣布2019最後一季，但記者會後他也透露，「今天早上...
彭政閔在記者會上語帶哽咽親自宣布2019最後一季，但記者會後他也透露，「今天早上起床就後悔了。」 中央社
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從9歲開始接觸棒球、22歲進入職棒，「恰恰」彭政閔在棒球場度過了30幾個年頭，留下輝煌成績，一路拚戰到40歲，經過長考後，他決定在今年打完後結束球員生涯，今天下午在記者會上親自宣布，但記者會後他也透露，「今天早上起床就後悔了。」

本季將是彭政閔進職棒第19年，在球季開打前，他也決定，這就會是自己球員生涯的最後一年，「其實有一直在想這件事情，一直在想自己是不是真的要做這決定，事實上這是非常大、也非常困難的決定。」

身為中職現役最年長、年資最長的球員，選擇今年為最後一年，彭政閔說：「做出這決定是覺得，時候到了吧，畢竟今年打完，自己也41歲了。」除了年紀因素、全身累積下來的大小傷勢，彭政閔也說：「看到有很多年輕好手，會覺得，是時候了。」

做出這艱難的決定後，包括恰爸、老婆給予支持，「他們都跟我說，做了決定就不要後悔，但我今天早上就跟老婆說，我後悔了，好像自己還可以繼續打的感覺。」只是雖然彭政閔笑著說後悔，卻不會改變他今年季後引退的決定。

中信兄弟球團今天為彭政閔召開記者會，讓他親自對外說明，彭政閔哽咽宣告「今年球季結束就卸下球員身份」，他也透露，講稿其實已經反覆看了很多次，希望能背起來，但到了現場後腦筋一片空白，「看到卸下球員身份這幾個字，情緒就上來了。」

要結束球員生涯，彭政閔感觸很多，他說：「畢竟經過了30幾年的球員身份，要卸下來，心裡有點不安，但只要自己準備好，好好努力向前、一步一步走，應該沒什麼問題。」

感謝教練與家人 彭政閔最後一年力拚總冠軍

【中央社／台北30日電】

中信兄弟彭政閔今天在記者會上宣布退休，他感謝許多在職棒生涯幫助他的教練，以及無私付出的家人，也提到今年最大目標是在引退年拿下總冠軍，並達成2000安、200轟里程碑。

在宣布退休這天，彭政閔提到許多要感謝的人，包括進職棒初期的「盜總」林易增、(木神)原良行等，他說：「他們都在我剛進職棒時給很多指導。」彭政閔也提到自己的啟蒙師父鄭百勝，「他在我30幾年棒球生涯中，教育我很多技術和觀念，也是讓我能持續保持穩定的關鍵之一」。

彭政閔也感謝家人，包括父母親及太太小孩，他說：「我父親放棄了很多生意上往來，栽培我打棒球，我母親也付出很多心血，讓我進補，成為現在這樣的身材，謝謝他們的支持、付出與犧牲，讓我完成自己的人生紀錄。」

提到球員生涯最後一年目標，彭政閔指出，還是希望能幫球隊拿到總冠軍，並達到2000安、200轟里程碑，他現已累積1957支安打、190支全壘打。他也指出，這19年其實有很多遺憾，包括差點贏日本、差點打到奧運4強、好幾次差點拿到總冠軍等，他說：「最後會盡全力能不要有這些遺憾。」

彭政閔表示，二代象最後一位球員即將要退休，希望今年能得到大家祝福，能有一個好的球季，他說：「也希望所有球員可以跟我一起努力，往這個方向去追求。」（編輯：張雅淨）

彭政閔棒球中職

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