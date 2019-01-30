影／「恰恰」彭政閔哽咽宣告 今年是最終球季

2019-01-30 15:37 聯合報 記者 聯合報 記者 龔盈全 ╱即時報導



中職邁入30年里程碑，中信兄弟隊「恰恰」彭政閔的職棒之路也走到尾聲，這位史上人氣最高的球星，今天（30日）在記者會上正式宣布，這個歷史性球季是個人生涯最後一季。

「恰恰」彭政閔今天親自宣布季後退休的消息時，一度說不出話來，淚水在眼眶中打轉，他說「很幸運自己能夠打到現在」，同時感謝有這麼多球迷朋友的支持，並很榮幸獲得大家的肯定。