影／「恰恰」彭政閔哽咽宣告 今年是最終球季

相關新聞
中職／彭政閔哽咽告訴球迷 季後結束球員生涯2019-01-30 14:20
中職／彭政閔解密23號 「當初是象隊管理給的」2019-01-30 15:25
中職／向偉大下訂單 恰恰讓球迷很幸福2019-01-30 07:00
中職／因彭政閔啟棒球路 黃子鵬、曾仁和是恰迷2019-01-30 12:23
日職／清宮幸太郎傷癒後美國練打 28球敲7轟2019-01-30 12:30
中職／看一次少一次！ 聯盟老將爆退休潮2019-01-30 09:23
中職／打到41歲還沒退 恰恰史上第9人2019-01-29 23:46
中職／連14年明星賽人氣王 恰恰有望600萬票2019-01-29 23:39
日職／赴美春訓很新鮮 王柏融盼跟隊友打成一片2019-01-29 19:33
中職／退休不打明星賽？彭政閔仍可能列入名單2019-01-29 18:54
棒球／李承燁朴贊浩不納韓教練團 理由：太耀眼2019-01-29 18:26
中職／找洋將練英文 羅錦龍順便當觀光大使2019-01-29 17:51
中職／彭政閔傳退休 羅錦龍：有點太早2019-01-29 17:26
中職／史上紀錄不敵張泰山 彭政閔爭霸戰超前2019-01-29 16:50
中職／彭政閔拚完第19季 將成史上第4老野手2019-01-29 15:28
中職／彭政閔季後退役 球迷：該來還是要來2019-01-29 11:56
棒球／苦撐10多年 廖了以接手營運斗六球場2019-01-29 10:38
中職／若恰恰引退 23號黃金戰衣有望除役2019-01-29 10:27
日職／筒香嘉智批高中操壞投手 慘例不勝枚舉2019-01-29 07:00
日職／廣島流失MVP 為何奪冠呼聲依舊最高？2019-01-28 07:00
日職／用9年從雜牌軍到稱霸 樂天值得味全借鏡2019-01-24 07:00
中職／味全成軍豈能等選秀？ 招兵買馬刻不容緩2019-01-24 07:00
跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？2019-01-23 11:28
日職／旅日台將又達10人 4位球員面臨危機2019-01-22 07:00
日職／挑戰10億年薪 菅野須靠封王行情加持2019-01-21 07:00
中職／林智勝續披黃衫 比挑戰300轟更重要的事2019-01-21 07:00
中職／歷經30年風雨飄搖 球員必須更珍惜舞台2019-01-17 07:00
中職／本土先發機會太少 該調整洋將出賽規定了2019-01-16 07:00
日職／阿部、中村絕不跳槽 將成同隊400轟男2019-01-15 07:00
日職／4億級洋將大落難 投打幾乎全數退化2019-01-14 07:00
日職／巨人選手補償2老將 復仇者的春天到來？2019-01-10 07:00
中職／兄弟力求深耕台中 興農牛是最佳借鏡2019-01-09 07:00
中職／離譜打擊成績不再 球員薪資大幅下修2019-01-09 07:00
日職／大師兄不孤單 和田毅等球星也被砍7成薪2019-01-08 07:00
日職／巨人軍40億補強 四大迷思值得探討2019-01-07 07:00
中職／高雄拚全台首富 怎能沒有職棒隊！2019-01-03 07:00
中職／本土先發輪值孱弱 兄弟有必要補洋砲？2019-01-01 11:00
日職／改背號勵志故事多 松坂99號球衣從此絕版2019-01-01 07:00
熱門文章
NBA／鵜鶘聆聽湖人報價 傳湯普森季後考慮到洛城2019-01-29 17:10
中職／向偉大下訂單 恰恰讓球迷很幸福2019-01-30 07:00
NBA／卡珍斯漸入佳境 柯瑞：越來越找到節奏2019-01-29 16:36
NBA／林書豪板凳出招 助老鷹第三節拉尾盤致勝2019-01-29 16:29
NBA／戴維斯公開「賣我」 經紀人挨罰2019-01-30 09:08
NBA／哈登連24場破30分 火箭還是輸給鵜鶘2019-01-30 12:31
中職／彭政閔哽咽告訴球迷 季後結束球員生涯2019-01-30 14:20
NBA／湯神灌籃太猛 柯瑞「仆街」後自嘲2019-01-29 23:48
超級盃全美陷入瘋狂 為何華人不愛美式足球？2019-01-30 07:00
中職／看一次少一次！ 聯盟老將爆退休潮2019-01-30 09:23
NBA／新秀對抗賽 西蒙斯、唐西奇領軍世界隊2019-01-30 11:12
NBA／季中換隊且是第1隊？ 戴維斯有望寫歷史2019-01-30 12:15
MLB／只是煙霧彈？ 洋基根本沒向馬恰多報價2019-01-30 11:03
HBL／綠色神盾3連霸 黃柏偉：萬隆教練很厲害2019-01-29 18:10
NBA／拖累綠衫軍？ 海瓦德：總有潮起潮落2019-01-30 10:58
MLB／菊池雄星主播妻懷孕 今夏西雅圖迎寶寶2019-01-29 17:38
NBA／馬刺蓋伊致命一擊 太陽又被絕殺了2019-01-30 13:18
NBA／再傳戴維斯加盟湖人 華頓：每年都在講2019-01-29 17:53
NBA／衛少連4戰奪大三元 雷霆拆穿魔術收6連勝2019-01-30 11:20
NBA／開賽16秒就喊暫停 波總解釋背後哲學2019-01-30 14:57
NBA／不知連敗滋味 字母哥率公鹿橫掃活塞2019-01-30 11:24
NBA／快艇中華文化之夜 林書豪母到場力挺兒子2019-01-29 23:50
MLB／用科技改變揮棒 釀酒人布朗不被年齡擊敗2019-01-29 16:47
中職／史上紀錄不敵張泰山 彭政閔爭霸戰超前2019-01-29 16:50
中職／彭政閔傳退休 羅錦龍：有點太早2019-01-29 17:26
NBA／拚年度最佳防守球員 喬治展現野心2019-01-30 12:08
棒球／李承燁朴贊浩不納韓教練團 理由：太耀眼2019-01-29 18:26
NBA／後場3衛合作無間 黃蜂賞尼克10連敗2019-01-29 16:39
MLB／去年摔手套遭國民釋出 凱利找到新東家遊騎兵2019-01-29 16:43
中職／退休不打明星賽？彭政閔仍可能列入名單2019-01-29 18:54
HBL／能仁挑戰冠軍 校友吳建龍有信心2019-01-29 20:10
中職／因彭政閔啟棒球路 黃子鵬、曾仁和是恰迷2019-01-30 12:23
NBA／為歐拉迪波祈禱 溜馬贈「與你同在」T恤2019-01-30 09:57
中職／打到41歲還沒退 恰恰史上第9人2019-01-29 23:46
日職／赴美春訓很新鮮 王柏融盼跟隊友打成一片2019-01-29 19:33
網球／墨瑞曬屁股X光照 隱私外露好害羞2019-01-30 10:31
MLB／老將渥克找到新球隊 但金額比去年少一半2019-01-30 11:56
WSBL／眼淚換上場 陳薇安延續20分場次2019-01-29 20:36
MLB／席格睽違9個月現身道奇球場 復出有望？2019-01-29 16:08
陳彥博自爆菜英文糗事 周天成靠外語改變判決2019-01-29 16:40
留言