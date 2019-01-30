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影／「恰恰」彭政閔哽咽宣告 今年是最終球季

2019-01-30 15:37聯合報 記者龔盈全╱即時報導

中職邁入30年里程碑，中信兄弟隊「恰恰」彭政閔的職棒之路也走到尾聲，這位史上人氣最高的球星，今天（30日）在記者會上正式宣布，這個歷史性球季是個人生涯最後一季。

「恰恰」彭政閔今天親自宣布季後退休的消息時，一度說不出話來，淚水在眼眶中打轉，他說「很幸運自己能夠打到現在」，同時感謝有這麼多球迷朋友的支持，並很榮幸獲得大家的肯定。

彭政閔2001年展開中職生涯，他披上黃衫，前三季完成隊史第二次三連霸，2010年再度封王，兄弟領隊劉志威表示，彭政閔正式引退日是9月29日（兄弟本季最後一戰），球季賽最後一周是「恰恰」的引退周。

中信兄弟隊「恰恰」彭政閔今天（30日）在記者會上正式宣布，這個歷史性球季是個人生...
中信兄弟隊「恰恰」彭政閔今天（30日）在記者會上正式宣布，這個歷史性球季是個人生涯最後一季。記者龔盈全／攝影
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彭政閔中職中信兄弟

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