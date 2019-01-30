中職／彭政閔解密23號 「當初是象隊管理給的」

2019-01-30 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



在中華職棒連霸14年人氣王的中信兄弟球星彭政閔，30日下午召開記者會，宣布今年球季打完即將要退休，結束長達19年的職業生涯。 中央社 分享 facebook

中信兄弟隊老將彭政閔確定在今年球季結束後退休，結束球員生涯19年，回想當初新人球季為何挑選23號球衣的原因，他笑說：「賴桑（兄弟象隊管理）拿給我的。」

彭政閔2001年加盟象隊，展開中職生涯至今，在他入隊之前，隊上已有多人穿過這個背號，包括隊史代表性洋砲路易士。

彭政閔表示，這個背號不是自己決定，是球隊管理拿給他，中職球員若能打到38到40歲就已經差不多要退休，沒想到自己可以撐這麼久。

今年球季將是彭政閔球員生涯最後一次穿23號，明年轉任教練後是否延續這個號碼，球團高層還要和他討論。