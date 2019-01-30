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中職／啟蒙教練看彭政閔 「態度決定一切」

2019-01-30 17:10中央社 台北30日電

一路看著彭政閔長大的啟蒙教練黃文生直言：「態度決定一切，才造就現在的恰恰」。 聯...
一路看著彭政閔長大的啟蒙教練黃文生直言：「態度決定一切，才造就現在的恰恰」。 聯合報系資料照
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中信兄弟彭政閔是「苦過來」的選手，國二以前「矮矮胖胖」坐足板凳，但是當隊友在吃飯，他苦練衝刺，衝出現在的中職指標人物；一路看著他的教練黃文生直言：「態度決定一切」。

彭政閔國小四年級開始打球，他曾自曝第一天向球隊報到做伏地挺身10下、100公尺來回10趟，加入球隊不到一週、隊友跑光光，但他苦笑說，因為家裡很支持棒球，就算跑回家也會被載回球隊，乾脆打消念頭。

彭政閔身為中職最受歡迎的球星，但很難想像他在三級棒球初期並非十分突出。彭政閔三級棒球資歷為高雄復興少棒、美和青少棒、美和青棒。目前大理高中青棒隊總教練黃文生從彭政閔復興少棒五年級時，就一路看著他到高中畢業。

彭政閔在復興少棒時期，參加第一屆學生棒球聯賽，黃文生也是教練團一員，當年復興少棒拿下季軍；黃文生和彭政閔爸爸也有交情，1990年中華職棒元年，黃文生也曾和彭政閔爸爸一起帶著他去看職棒比賽，笑說：「彭政閔是統一獅迷」。

從復興少棒到美和青少棒，彭政閔國二以前都是板凳球員，黃文生回憶，彭政閔以前胖胖的、速度也不好，但是他的自我要求很高，「在美和青少棒時期，大家都已經在吃飯了，他卻在外面不斷的練衝刺」。

彭政閔是獅迷，其中一個原因就是當時獅隊球星鄭百勝也算彭政閔的打擊啟蒙師父，因為與彭政閔爸爸有交情，鄭百勝放假時間也會指導彭政閔打擊，對他打擊修正幫助很大。

彭政閔不算是教練眼中所謂「天分型」的球員，但卻一步步憑著高自我要求「苦過來」，國二升國三，那個「矮矮胖胖」的彭政閔抽高，打擊技巧也有進步，國三首度入選IBA世界青少棒錦標賽中華代表隊，升上高中後，高二、高三連兩年入選IBA世界青棒錦標賽中華代表隊，慢慢打出表現。

黃文生表示，彭政閔具有打擊角度廣，有效拉打、推打等打擊優勢，但技術是一部分，最重要的還是個性，「他很善良、態度決定一切」。

對於彭政閔幾乎很少看到負面評價，黃文生帶著彭政閔前後將近8年，談起負面趣聞，也只提到高三彭政閔當隊長，帶著球員在球場玩被他罰站，因為「隊長等於球隊第2個教練」。

黃文生稱讚彭政閔善良，從學生時期就懂得照顧隊友、幫助學弟，「自始至終對人和善、不高傲，是他能在中職長久保有高人氣的原因之一」。

彭政閔中職

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