直播／彭政閔記者會 宣告球員生涯最後一季

2019-01-30 14:00 聯合新聞網 綜合報導



中職邁入30年里程碑，中信兄弟隊「恰恰」彭政閔的職棒之路也走到尾聲，這位史上人氣最高的球星，今天記者會上將正式宣布，這個歷史性球季將是個人生涯最後一季，未來由新生代球員接棒。

彭政閔在2001年披上黃衫，前三季完成隊史第二次三連霸，2010年再度封王，今年9月29日「金控大戰」是兄弟表定球季賽最後一戰，可能也是「恰恰」生涯19年的告別秀，到時他將以41歲54天成為中職史上第四年長的野手。