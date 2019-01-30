中職／因彭政閔啟棒球路 黃子鵬、曾仁和是恰迷

2019-01-30 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



猿隊黃子鵬像小球迷般向偶像彭政閔討簽名、合照。 圖／取自黃子鵬粉絲團 分享 facebook

40歲「恰恰」彭政閔在中職拚戰將邁入19年，實力與人氣兼備，不僅是球迷寵兒，也是小球員追隨的目標，引領不少好手踏上棒球之路，年輕職棒球員包括曾仁和、黃子鵬，甚至是2000年才出生的新秀林靖凱等，都是從小把彭政閔視為偶像。

彭政閔是在2001年加盟中職，迅速成為看板球星，過去18個球季，締造明星賽人氣王14連霸的傲人紀錄，對於年輕一代的職棒球員來說，確實是「從小看恰恰打球長大的」，而且不少球員「從小就是恰迷」。

目前效力於美職小熊隊的24歲投手「土虱」曾仁和，小時候偶像就是彭政閔。 聯合報系資料照 分享 facebook

目前效力於美職小熊隊的24歲投手「土虱」曾仁和，過去是象迷，而彭政閔就是他從小到大的偶像，2013年他才高中就「跳級」參與經典賽，與彭政閔一同在中華隊當隊友，當時恰恰送的釘鞋，至今仍被曾仁和視為寶貝收藏。

猿隊25歲投手黃子鵬則是因為彭政閔才開始看棒球，且是彭政閔復興國小、五福國中的小學弟，去年如願與偶像同在一軍出賽，黃子鵬曾形容，在球場相遇時，「興奮到不敢相信偶像從自己眼前走過去」，之後還透過中信兄弟詹子賢協助，像小球迷般找彭政閔簽名、拍照，一圓等了13年的夢想。

中信兄弟在去年選秀第2指名的21歲捕手高宇杰，同樣從小就是象迷，也最喜歡彭政閔，如願踏進職棒舞台還能加入最喜歡的球隊、與偶像當隊友，讓他十分興奮，想快點拚上一軍的一個動力，也是希望能趕在彭政閔退休之前，能與偶像並肩作戰。

去年高中畢業加入中職的統一獅隊18歲新秀林靖凱，也是從小把彭政閔當偶像，佩服他能在中職打這麼久，又能維持好成績。值得一提的是，林靖凱是在恰恰加盟中職的前一年才出生，目前還在職棒二軍磨練， 期待今年能有機會和偶像站在同一個舞台。