中職／老將突爆退休潮 引退與將退至少5人

2019-01-30 09:23 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



中職老將退休潮湧現，從去年季後起，包括統一獅隊劉芙豪、高志綱、陽建福都陸續卸下職棒球員身份，中信兄弟陳江和則在今年春訓開訓時宣告再打12場就退休，如今40歲的中職指標球星、現役最年長的「恰恰」彭政閔也將在今天下午宣告， 今年是球員生涯最後一季。

在去年球季開打前，中職年紀排行前6的是彭政閔、高國慶、劉芙豪、陽建福、張建銘及高志綱。而劉芙豪在去年9月22日引退，陽建福在季後遭釋出，他將在4月滿40歲，雖然還未放棄選手夢，但至今還沒有被球隊網羅，高志綱則在去年底接受球隊安排，轉任二軍總教練。

本月中剛滿37歲的陳江和，今年在春訓開訓日接下中信兄弟隊長任務，但他也透露，將在達成生涯1000場出賽後退休；也就是今年球季開打起，再打12場就結束13年職棒生涯，明年轉任中信兄弟教練 。

「恰恰」彭政閔目前在中職的年紀與年資都是排第一，今年與兄弟再續1年球員約，但也是最後一年，19年職棒球員生涯將在本季打完後畫下句點。

中職近年不斷有年輕好手加入競爭，其他還在球場上拚戰的老將，生涯也面臨掙扎。本季中職年紀排行前10依序為：彭政閔、高國慶、張建銘、潘武雄、郭泓志（目前無所屬球隊）、周思齊、林智勝、陳江和、潘威倫與倪福德。

統一獅隊高國慶與彭政閔同為中職現役「唯二」的40歲球員，去年依舊能是一軍主力一壘手，也不斷精進自己，季後他曾表示，只要還有能力在場上拚戰，就想當球員，如果真的跟年輕選手差太多了，就不會再佔這位子。

富邦悍將隊38歲外野手「火哥」張建銘，去年出賽空間大受壓縮，僅在一軍出賽8場，寫生涯15年來新低，他在去年季前曾透露，再給自己1、2年的時間，還能打就會繼續學習，等到自認不能再打、時間到了時，就會離開。