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中職／向偉大下訂單 恰恰讓球迷很幸福

2019-01-30 07:00Ramos

「恰恰」彭政閔今年確定是最後一年，打完就退休，對於廣大恰迷而言，真的是感傷的一刻，今年等於看一場少一場，恰恰不但是兄弟看板球星，也是整個中華職棒的門面，如果沒有恰恰，很難想像中職在最低潮時會是如何發展，恰恰有許多可貴之處，讓他足以成為中職史上最具代表性人物。

彭政閔(左)對球迷態度親切，完全沒有大牌球星的架子，不管是哪一隊的球迷，對他幾乎...
彭政閔(左)對球迷態度親切，完全沒有大牌球星的架子，不管是哪一隊的球迷，對他幾乎都有好感。在最風雨飄搖的時代，力挽球迷對中華職棒的信心。 聯合報系資料照片
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恰恰可貴的地方在於，二代象三連霸「黃金三劍客」陳致遠、彭政閔、蔡豐安超夯，後來中職連5年爆發假球案，陳致遠和蔡豐安疑似涉入而離開球界，唯有彭政閔屹立不搖，一路從22歲打到40歲才退休。

恰恰可貴的地方在於，當一線球星曹錦輝、張誌家、謝佳賢、吳偲佑，甚至兄弟象日籍教頭中込伸都涉入假球案，重創中職形象和公信力，唯有恰恰不為所動，就有組頭曾說：「彭政閔、陳金鋒有夠難買!」

彭政閔(右)與陳金鋒(左)是潔身自愛球員的代表人物，在威脅與利誘中為中華職棒守住...
彭政閔(右)與陳金鋒(左)是潔身自愛球員的代表人物，在威脅與利誘中為中華職棒守住關鍵的防線。 聯合報系資料照片
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恰恰可貴的地方在於，中職假球案連爆5年，幾乎快要收攤了，在此危急時刻，恰恰跳出來喊話：「職棒發生了那麼多事，如果我是球迷，我想我也不會再支持，不會再進場看球……但是，如果有一天，我們做到讓你們重新信任，希望各位能給我們掌聲和鼓勵。我們會更努力，讓你們更信任我們，我們會重新站起來。」打動許多球迷的心，堪稱定海神針。

恰恰可貴的地方在於，默默行善不欲人知，常自掏腰包花錢捐贈球具和相關物品給偏鄉地區球隊，對母校美和中學出手也是相當慷慨，每年都會捐助大量器材、球具，善行直到媒體披露才對外公開。

彭政閔(右)不但熱心參與公益活動，而且私底下對基層棒球也非常支持，長期默默捐贈球...
彭政閔(右)不但熱心參與公益活動，而且私底下對基層棒球也非常支持，長期默默捐贈球具。 聯合報系資料照片
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恰恰可貴的地方在於，懂得飲水思源，每當賽前守備練習結束，恰恰總習慣親自整理場地，他認為把自己用過的場地整理好，這是對球場的尊重；每次比賽進到球場，恰恰總會向球場鞠躬敬禮，比賽結束離開球場前重複做一樣的動作。

恰恰可貴的地方在於，常為他人著想，2003年亞錦賽陳致遠打得很差，為了擔心陳致遠難過，從日本返台飛機上，彭政閔偷偷藏起所有刊登亞錦賽新聞的台灣報紙，深怕陳致遠看到，陳致遠曾表示，很感謝恰恰在亞錦賽時義氣相挺到底。

恰恰可貴的地方在於，過去洪家兄弟象時期，選手薪資長期遭低估，恰恰就是一例，但恰恰從來沒在媒體面前抱怨過薪水太少，恰恰總認為只要努力打拚，讓職棒環境變好了，未來就會希望。

恰恰可貴的地方在於，幾次國際賽奮戰精神，讓球迷為之動容，2008年北京奧運中華隊一開賽以0比8落後，第2局恰恰用突襲短打加上用頭部撲向一壘，這支內野安打點燃中華隊攻勢，一度追成8比8平手；2013年WBC經典賽對澳洲恰恰守一壘，用肉身擋球，化身「鋼鐵恰」守護中華隊；陳金鋒多次在國際賽開轟，都是恰恰先敲出安打上壘開啟攻勢，帶給球迷滿滿感動。

彭政閔(右)在中華職棒明星賽能達成人氣王14連霸，除了在職棒比賽表現優異，在國際...
彭政閔(右)在中華職棒明星賽能達成人氣王14連霸，除了在職棒比賽表現優異，在國際賽也展現同樣的拚勁，讓各隊球迷都支持他，寫下未來難以打破的紀錄。 聯合報系資料照片
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恰恰可貴的地方在於，在國內職棒賽場賽總是身先士卒，率領二代象締造三連霸王朝，2010年率小象群奪冠，2008年總冠軍戰恰恰大腿拉傷，依舊留在場上奮戰，第6戰敲安打甚至腳一跛一跛地「跳」上二壘，賭上職業生涯也要為球隊拚榮耀。

恰恰可貴的地方在於，他的運動天分並不好，小時候體弱多病，由於打得實在太差，差一點就被趕出球隊，靠著後天不斷練習才補足自身不足，這給後輩很大啟發，那就是「苦練決勝負」絕對不是口號，恰恰身體力行。

恰恰可貴的地方在於，職業生涯18年，打擊成績維持的相當穩定，從新人球季起算，連16年打擊率在3成以上，這16年當中，有9年單季上壘率是全聯盟第一，拿過年度MVP、打擊王(5座)和安打王，堪稱打擊機器，場上成績和場下形象都很好。

彭正閔過去在兄弟的18個球季表現非常穩定，生涯平均打擊率高達.334、打點106...
彭正閔過去在兄弟的18個球季表現非常穩定，生涯平均打擊率高達.334、打點1062分、全壘打只差10支就到達200轟，保送數924竟然只比三振數1059少一些，都是了不起的成就。 聯合報系資料照片
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過去中職最低潮時，場邊觀眾比場內球員加工作人員還多，恰恰帶領大家挺了過來，很難想像那段黑暗歲月沒有恰恰，中職會是什麼樣貌。

如今，中職景氣復甦，球迷進場踴躍，選手薪資待遇也好很多，但恰恰要退了，飲水思源，當現在的職棒球員領高薪之際，絕對不要忘記黑暗時期有一群人(包括恰恰在內)默默打拚，等到黎明的到來，也不要感謝球迷願意給接連爆發假球案的中職機會，仍願意踏進球場看球，現役球星更別忘了自己的社會責任，要懂得回饋社會，感念前輩的付出，而不是職棒回溫就忘了自己是誰。

彭政閔中信兄弟中華職棒

Ramos

職棒元年開始看棒球，喜歡看大聯盟賽事，但更關注本土的中華職棒，沒有棒球的日子就無法呼吸。

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