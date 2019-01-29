中職／史上紀錄不敵張泰山 彭政閔爭霸戰超前

2019-01-29 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



彭政閔。 報系資料照 分享 facebook 中信兄弟隊老將彭政閔邁入生涯第19年，也是向球迷說再見的一年，儘管多項紀錄在中職史上排名第2，落後統一獅隊退役老將張泰山，但在總冠軍賽卻有多項成績追平，甚至獨居榜首，不難看出「恰恰」在爭霸戰的破壞力。

彭政閔過去18季出賽1708、打席7042、打數5852、打點1062、得分1061、安打1957、二壘打301，全部排名第2，張泰山分別以出賽1863、打席7675、打數6957、打點1338、得分1075、安打2134、二壘打377領先。

從這些數字看來，彭政閔唯一有機會超前張泰山的紀錄是得分，兩人只有14分的差距，彭政閔今年開季前兩個月就有機會超越。

兄弟2010年奪下隊史第7座總冠軍，接下來連續8季未能封王，也是現役4隊中最久未奪冠的球隊；彭政閔2001年展開職棒生涯，前3季完成3連霸，目前擁有4枚冠軍戒，今年邁入生涯最後一季，最大目標當然是帶著總冠軍的榮耀退休。

彭政閔過去打過10次總冠軍賽，合計出賽56場，而且全是先發，出賽數排名第2，落後張泰山10場，兩人得分39、安打73並列領先；也就是說，兄弟今年只要打進總冠軍賽，彭政閔再得1分、追加1支安打就可獨居龍頭。

彭政閔目前保有總冠軍賽連續6場打點紀錄，超過16年未被超越，19支二壘打、27支長打、壘打數116都排名第1，但他出現12次雙殺打也是榜首。