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中職／彭政閔季後退役 球迷：該來還是要來

2019-01-29 11:56聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

恰恰將是球員生涯最後一季，多數球迷雖不捨仍能預料的到。 聯合報系資料照
恰恰將是球員生涯最後一季，多數球迷雖不捨仍能預料的到。 聯合報系資料照
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中信兄弟招牌球星彭政閔今年季後要引退的臆測，不少球迷在聽聞消息後都感到不捨與難過，不過考量到「恰恰」即將滿41歲的年紀，加上中職近年來新陳代謝加速的環境，也只能接受地表示，「該來的，還是要來」。

彭政閔放19年黃衫球員生涯即將在今年賽季結束後告終，一路陪伴他走過隊史顛峰和低谷的資深象迷心中感觸良深，雖然早有預期「恰恰」繼續在球場上拚戰的日子不多，但突然間宣布有「重大事項」還是嚇了一跳。

死忠球迷曹之翰在個人臉書「老爹的球痴球狂分享」中貼出新聞報導，針對「恰迷不要哭」的回應是「怎麼可能， 都還沒正式宣布，都還沒真的退，光聽到消息就受不了了...。」

他還提到， 「走了好久，這一天終於來了。恰恰，我最喜愛的中職球員；阿閔，跟我最好的中職球員。如果一切是真的，祝福你有更棒的未來。」

伴隨著看一場少一場的情緒，預期會有不少中信兄弟球迷陪伴彭政閔走過職棒生涯尾聲；去年中信兄弟平均觀眾數5553人，和前年相比下滑百分之6.89，連續2年的跌幅都是4隊之中最多，若加上前年下滑百分之14.27，可以看出兄弟球迷在這2年的基本盤流失嚴重，彭政閔宣布引退年，或許能承擔拯救票房的重責大任。

陳金鋒在2016年引退時，猿隊的平均觀眾人數成長百分之4.53，只是當時鋒哥並沒有場場上陣，67場出賽只有43場先發；彭政閔如果維持和去年一樣，固定擔任先發一壘手，號召球迷進場的吸引力將會更旺盛，有望今年助中信兄弟人氣止跌回升。

彭政閔中信兄弟中職
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