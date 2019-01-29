中職／若恰恰引退 23號黃金戰衣有望除役

2019-01-29 10:27 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



即將邁入中職第19年生涯，彭政閔始終穿著23號球衣，若無意外球團將會退休這個背號 聯合報系資料照 分享 facebook

身為黃衫軍長期的老大哥，彭政閔傳出在今年打完後結束球員生涯，和3年前陳金鋒一樣，選擇在賽季開打前宣告引退消息，球迷得再度歷經看一場少一場的傷感。

2016年1月上旬，「台灣巨砲」陳金鋒在接受電視節目專訪時拋出打完該球季就退休的震撼彈，那年「鋒哥」出賽了近6年最多的67場，除了母隊猿隊外，其他3隊也特別安排活動向傳奇致敬，寫下中職史上首見的全國巡迴退役。

值得一提的是，當時中信兄弟正是由「恰恰」彭政閔代表，送上高爾夫球具當退休禮，今年他有可能成為中職史上第2人，接受各隊的祝福。

猿隊選在9月下旬的主場例行賽為陳金鋒舉辦引退儀式，當天吸引了滿場的20052名球迷湧進桃園棒球場歡送，至今仍是中職例行賽單場最多觀眾人數，今年中信兄弟若在洲際棒球場為彭政閔引退，則有可望改寫此一進場紀錄，兩個球場皆有2萬人的容納量。

猿隊除役陳金鋒的52號，成為中職史上第5個被球團宣布「永久欠番」的球員背號，不過由於兄弟象王光輝的26號、林易增的4號，統一獅曾智偵的22號，和興農牛黃忠義的17號，都曾在宣布退休後遭誤用，因此已經失效，陳金鋒是現行唯一以球員身分退休球衣的人，「恰恰」則有機會在今年跟進。

即將邁入中職第19年生涯，彭政閔始終穿著23號球衣，若無意外球團將會退休這個背號；目前中信兄弟（含前身兄弟象）只有一個號碼退休，為隊史第一位總教練曾紀恩的67號。