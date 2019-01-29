中職／兄弟引退潮？彭政閔恐隨陳江和打最後1年

2019-01-29 09:32 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



恰恰球員生涯最後一年成了既定事實，代表球迷又要見證另一個時代的結束。 聯合報系資料照片 分享 facebook

中職長期看板球星、中信兄弟精神領袖彭政閔，昨晚透過球團發新聞稿，宣告明天下午有重大事項宣布，各界推測應是正式發表今年賽季打完就退休的消息，倘若成了既定事實，代表球迷又要見證另一個時代的結束，目送披了19年黃衫的「恰恰」步下職棒舞台。

中信兄弟才在上周的開訓日宣布和彭政閔延長一年球員合約，讓他今年仍以球員身分上陣，月薪持平70萬元，後面還有4年教練約，當時彭政閔對於這季打完會不會再度延約沒把話說死，如今有可能在明天的記者會說分明。

回顧「恰恰」在過去18年的豐功偉業，「兄弟」隊史7座總冠軍，彭政閔參與了其中4座；個人數據方面，5度拿下打擊王的他，曾在2003到2005年間達成3連霸，2008年3成91打擊率在「四割男」王柏融出現前，曾刷出中職最高紀錄。另外，他現在所擁有的924次四壞球保送、1059次三振都還是聯盟史上最多。

可能是生涯最後一年，即將在8月滿41歲的彭政閔仍有許多里程碑可挑戰，包含差10支全壘打就可以達成生涯200轟，以及補上43支安打即可站上2000安。

今年新任隊長的「紅龜」陳江和也在開訓當天表明是「引退年」，再打12場湊滿一千場出賽就高掛球鞋，中信兄弟將瀰漫著離別的氣氛。