中職／彭政閔後天記者會 球員生涯今年打完恐結束

2019-01-28 23:36 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



中信兄弟隊老將「恰恰」彭政閔今年打完會不會退休？後天球團將在台北中信總部召開記者會，由恰恰親自說明。

兄弟今晚發出採訪通知，彭政閔將在後天下午召開記者會，雖未說明內容，但外界預料，跟個人生涯規劃有關，應會宣布今年球季打完後，結束球員生涯。