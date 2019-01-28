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中職／彭政閔後天記者會 球員生涯今年打完恐結束

2019-01-28 23:36聯合報 記者婁靖平╱即時報導

中信兄弟隊老將「恰恰」彭政閔今年打完會不會退休？後天球團將在台北中信總部召開記者會，由恰恰親自說明。

兄弟今晚發出採訪通知，彭政閔將在後天下午召開記者會，雖未說明內容，但外界預料，跟個人生涯規劃有關，應會宣布今年球季打完後，結束球員生涯。

彭政閔今年與兄弟續約1年（球員約），月薪70萬元，他自2001年加入兄弟象隊，今年將邁入職棒生涯第19個球季。

彭政閔今年打完會不會退休？圖／聯合報系資料照片
彭政閔今年打完會不會退休？圖／聯合報系資料照片
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彭政閔中信兄弟
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