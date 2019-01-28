老四川盃青少棒／克服兩度落後 新竹關西逆轉封王

2019-01-28 21:28 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



第六屆港都「老四川盃」全國青少年棒球錦標賽冠軍出爐，新竹關西國中逆轉兩度落後，在6局下一口氣攻下7分，以9：6擊敗衛冕軍高雄忠孝國中，從32支隊伍中脫穎而出，拿下冠軍獎杯及10萬元獎金。

決賽由忠孝國中率先得分，在2局上、6局上兩度取得領先，不過關西國中在6局下靠著對手連續四壞球加上失誤，灌下7分逆轉戰局；關西總教練田家安表示，球員的韌性在這場比賽真的是完全發揮，雖然2度落後，但都沒有放棄，一路死咬對手不放，而且還能抓住機會擊垮對手。

忠孝總教練倪國展則表示，沒辦法，投手也已經換到沒得換了，「在此次比賽，從預賽開始就打得艱辛，而且都是苦戰，相對來說對於投手的安排上就顯得捉襟見肘，球員們都盡力了，回去再加強訓練。」

最終成績由新竹關西拿下第一，二至四名依序為高雄忠孝、澎湖馬公、台南安順，個人獎項則由新竹關西趙佳誠以6成67打擊率拿下第1，澎湖馬公投手辛誌揚防禦率0、拿下投手獎，功勞獎則由關西范振宸獲得，教練獎田家安。