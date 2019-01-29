日職／筒香嘉智批高中操壞投手 慘例不勝枚舉

DeNA球星筒香嘉智日前在與日本外國特派員協會的記者會上，指出目前日本基層棒球很重視「勝利至上」，同時也對高中投手在甲子園(日本高中棒球錦標賽)中投球數過多提出批評，認為這些原因都會導致學生選手受傷，甚至中斷棒球生涯。其實，筒香提到的投球數過多，是日本高中棒球一直以來的常態，尤其是在球隊只有一個王牌投手具壓制力，就有可能出現從地方大賽到甲子園的每場比賽，都由一人獨投的情況，去年雖未拿下夏甲優勝，但刮起一陣旋風的金足農，從秋田縣預賽開始到甲子園決賽，王牌投手吉田輝星總共投了11場1517球；在四強賽止步的濟美，王牌山口直哉也是從地方大賽開始場場先發，在甲子園總共投了5場607球(未含地方大賽)，其中有一場還用了184球完投13局。

筒香嘉智身為日職超級強打，卻對高中球員投球過量的問題深感憂心。 聯合報系資料照片 分享 facebook

日本的甲子園去年進入第100年，但王牌投手操好操滿的事情還是持續上演，甲子園紀錄上單場最多投球數是在1933年中京商(現在的中京大中京)對上明石高時，中京商的先發投手吉田正男完投25局所投的336球，更恐怖的是，他在隔天的決賽再度完投勝，拿下當年的夏甲優勝，不過當時還沒有延長局數限制，因此會出現這麼恐怖的數據；至於在單屆甲子園大會的總投球數紀錄，則是齋藤佑樹在06年7場比賽所投出的948球，那年就是由於他與田中將大在延長賽15回合平手後隔日再戰，徹底打響「手帕王子」這個名號，讓他在4年後加入職棒時，成為日本全國最矚目的焦點。

齋藤在甲子園的熱投，讓他成為全日本眾所皆知的明星，念完4年大學後也成為火腿在10年的第一指名，不過他在進入職棒後的表現卻不佳，至今已8個球季過去，只在頭兩年有較穩定的出賽及破百的投球局數，13年後因傷或狀況不佳，投球局數都未達50局，上季更只出賽3場投8.2局，防禦率高達7.27，這幾年都面臨戰力外邊緣，當然，他並不是在那年甲子園投完後就馬上加入職棒，或許是個人實力問題，但那次大賽的過度使用，勢必對手臂會有所影響。

齋藤佑樹進入日職後8個球季戰績15勝24敗、防禦率4.32，其中近6季他只拿下4勝，表現始終沒有起色可能跟高中時期投球爆量有關。 擷圖自維基百科／colorfulsea攝影 分享 facebook

10年的甲子園出現了比齋藤更操勞的投手，來自沖繩的興南高校完成了校史上首度春夏甲子園連霸的壯舉，成了當年沖繩的最大盛事，但這卻是用興南王牌投手島袋洋獎的手臂換來的，島袋在春甲5場比賽都先發，共投了689球，4個月後從地方大賽又一路打進夏甲，在夏甲同樣是6場比賽都先發，共投了783球，一年內在甲子園球場投出近1500球，這還不包括地方大賽，堪稱是當年最操的高中生投手，島袋在高中畢業之後也是先進入大學就讀，14年被軟銀以第五順位選入，不過進入職棒後只在15年上過一軍登板2場，17年動左肘手術後改簽育成約，去年季後被戰力外，結束了職棒生涯。

島袋洋獎是龍捲風式投法的左投手，在大學時期球速還曾達到150公里以上，但在結束職業生涯前，僅僅在軟銀一軍登板2次。 維基百科／Rikigon 分享 facebook

13年又出現另一個燃燒手臂的年輕投手，而且還是在關注度較低的春甲，學校是先前提到的濟美，主角是二年級的安樂智大，從一年級就背負1號王牌的安樂，在第一場比賽就完投13局共232球，該屆大會5場也都是先發，共投出772球，是近30年來最多的，也因為過度操勞，導致之後也曾因傷所苦，他在14年高中畢業後被樂天以第一指名選入，16及17年球季在一軍投球超過50局，但去年又因為傷勢，在一軍只出賽2場，防禦率超過10，今年春訓也被分在二軍組，要期待他完全發揮實力還需要一段時間。

相較於這些還有在一軍出賽過的球員，96年在春甲投出712球的高塚信幸、05年在夏甲投出696球的辻內崇伸及10年投665球的一二三慎太，即使順利進入職棒，但都被傷勢困擾，高塚及一二三雖棄投從打，不過終其職棒生涯還是都沒有在一軍上過場。

火腿在去年選秀會上以第一指名選進投881球的吉田，是個很大的賭注，畢竟已有齋藤這個前例，不過火腿或許考量的不只是場上的表現，還有場外的商品效應，至於吉田本身，進職棒後勢必要更加保護自己的手臂，否則職棒生涯可能只有短短的幾年而已。