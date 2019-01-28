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日職／王柏融加盟 日媒：火腿隊攻擊野球關鍵人物

2019-01-28 15:56聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

台灣強打王柏融與日職火腿隊一軍會合，昨天在二軍訓練基地進行自主練習，吸引大批日本媒體木採訪，「日刊現代DIGITAL」認為，王柏融將成為火腿隊「攻擊野球」球風的關鍵人物。

日本火腿隊爭取到王柏融加盟後，今年球季「攻擊野球」的主題更加明確，25歲的王柏融昨天也在球隊宿舍遇到19歲的清宮幸太郎，兩人同為左打外野手，守備跟腳程也不相上下，強勢的打擊能力讓火腿隊攻勢增添砲火。

過去效力中職猿隊的王柏融在2016、2017年打擊率都突破四成，而清宮幸太郎在高中時期創下史上最多的111轟紀錄，兩人的攻擊火力，加上去年有著25轟、106打點的右打主砲中田翔，「日刊現代DIGITAL」認為，三人可分攤指定打擊、左外野、一壘，同時上場的打線深度十分驚人。

而外野手近藤健介與大田泰示從去年秋訓開始練習三壘守備，增加調度空間，也是火腿隊從「防守野球」轉型為「攻擊野球」的觀察點。

火腿隊從2006年拿下「日本一」以來，戰力一直保持在A段班，靠的就是投手為主的「防守野球」，2016年再度拿下「日本一」時，球隊防禦率3.06是12隊中最佳，去年防禦率3.77則是太平洋聯盟第二，不過拿下洋聯冠軍的是防禦率4.24的西武獅。

日本火腿王柏融西武
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