親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
澳網
綜合
路跑
年度10大回顧

王浩宇爆料陳思宇人緣差被當測試工具 柯文哲嗆：他是誰？

理科太太不專業？當「科學傳播」成「打臉大戲」

運動筆記賽事心得／台北渣打馬拉松 人生初馬就破4賽事心得／鎮西堡超馬 愛跑阿伯勇闖54K之錦囊妙計
健行筆記嚮導的即刻救援何時啟動？ 以小紅帽松羅湖的即刻救援為例【台中 | 南湖大山】探索新台幣2000元背面的秘境
NBA焦點球員- Andrew Wiggins (1月28日)焦點球員- James Harden (1月28日)

日職／還有2個月 王柏融照舊步調不急著練打

2019-01-28 09:50聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

王柏融在日本展開訓練。 擷圖自Fighters☆SPIRITS α推特
王柏融在日本展開訓練。 擷圖自Fighters☆SPIRITS α推特
分享
轉戰日職的台灣強打「大王」王柏融昨天首度現身火腿陣營就受到高度關注，來到千葉縣鎌谷二軍基地的他只做短暫的停留，就要跟隨一軍飛往美國亞歷桑納春訓，由於距離球季開幕還有2個月，王柏融表示會按照過往步調練打，不會因新環境操之過急。

王柏融昨天正式向球團報到，今天就要準備繼續飛往亞歷桑納，按照火腿的行程安排，台灣時間2月10日就會進行隊內紅白戰，到時可能是「火腿大王」第一次站上打擊區，不過還沒開始揮棒練習的王柏融並不焦急，「我會慢慢調整，維持和過往的進度，在開幕戰的前2個月開始打擊練習，不需要太趕。」

日職將在3月29日開幕，火腿在主場和歐力士進行3連戰，日媒報導已經有台灣的旅行社開賣王柏融應援團行程，而且市場反應不錯，已經接近60人報名，旅行社更看好一整年都能保有此熱度。

以3年總值4億日圓的大約空降火腿，日媒期待王柏融能複製在中職的4成打擊率，不過他回應，數字不是重點，更重要的是要對球隊有貢獻，希望打、跑、守都更上一層樓。

除了正在適應日本的低溫，王柏融也得面對新的飲食文化和語言，他向日媒說喜歡咖哩飯，生魚片和壽司也沒問題，之後還想學習日語，「我會從報章報導和電視學習，現在就要開始了。」

王柏融也透露旅日前輩陽岱鋼和郭泰源都叫他抱持平常心展開新篇章，不過他說，「總是會有壓力，要去承受它。」

王柏融火腿歐力士
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

日職／廣島流失MVP 為何奪冠呼聲依舊最高？

2019-01-28 07:00

日職／王柏融春訓報到 日媒高度期待

2019-01-27 23:36

中職／陳傑憲今年目標：向王柏融看齊

2019-01-27 23:39

棒球／大陸少棒來台交流 江仲豪盼帶回球場禮儀

2019-01-28 07:30

中職／讚王柏融為世代球員領頭羊 陳傑憲：希望他能打得好

2019-01-27 23:44

棒球／南韓隊總教練出爐 前NC恐龍教頭金卿文接任

2019-01-27 19:41

中職／向大王看齊 陳傑憲初目標170安、3成5打擊率

2019-01-27 18:56

中職／祝褔好友王柏融 陳傑憲：就像以前看王建民

2019-01-27 18:23

日職／火腿報到第一天 王柏融稱讚二軍基地

2019-01-27 11:13

中職／味全龍10年隊史 寫下滿滿紀錄

2019-01-27 10:10

日職／用9年從雜牌軍到稱霸 樂天值得味全借鏡

2019-01-24 07:00

中職／味全成軍豈能等選秀？ 招兵買馬刻不容緩

2019-01-24 07:00

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28

日職／旅日台將又達10人 4位球員面臨危機

2019-01-22 07:00

日職／挑戰10億年薪 菅野須靠封王行情加持

2019-01-21 07:00

中職／林智勝續披黃衫 比挑戰300轟更重要的事

2019-01-21 07:00

中職／歷經30年風雨飄搖 球員必須更珍惜舞台

2019-01-17 07:00

中職／本土先發機會太少 該調整洋將出賽規定了

2019-01-16 07:00

日職／阿部、中村絕不跳槽 將成同隊400轟男

2019-01-15 07:00

日職／4億級洋將大落難 投打幾乎全數退化

2019-01-14 07:00

日職／巨人選手補償2老將 復仇者的春天到來？

2019-01-10 07:00

中職／兄弟力求深耕台中 興農牛是最佳借鏡

2019-01-09 07:00

中職／離譜打擊成績不再 球員薪資大幅下修

2019-01-09 07:00

日職／大師兄不孤單 和田毅等球星也被砍7成薪

2019-01-08 07:00

日職／巨人軍40億補強 四大迷思值得探討

2019-01-07 07:00

中職／高雄拚全台首富 怎能沒有職棒隊！

2019-01-03 07:00

中職／本土先發輪值孱弱 兄弟有必要補洋砲？

2019-01-01 11:00

日職／改背號勵志故事多 松坂99號球衣從此絕版

2019-01-01 07:00
看更多

熱門文章

NBA／林書豪連3場得分上雙 老鷹111:120仍折翅

2019-01-27 13:23

澳網／約克維奇直落三勝納達爾 男單7冠新紀錄

2019-01-27 19:07

NBA／杜蘭特33分領軍 勇士勝綠衫軍收10連勝

2019-01-27 12:10

NBA／勇士拉出10連勝 柯瑞：還不到完美

2019-01-27 15:59

NBA／柯爾生涯第300勝 北美四大職業運動最速紀錄

2019-01-27 15:42

NBA／綠衫軍決勝期飲恨 霍福特：面對勇士不能出錯

2019-01-27 18:12

NBA／波波維奇客場累積521勝 躍居史上第一

2019-01-27 13:05

NBA／連續22場球隊得分王 哈登史上第3人

2019-01-27 18:11

澳網／約克維奇擒蠻牛 超山普拉斯捧大滿貫15冠

2019-01-27 19:01

麥凱倫壓著老鷹打 林書豪偶有亮點

2019-01-27 14:00

NBA／連6季上演10連勝 勇士追平馬刺紀錄

2019-01-27 18:20

NBA／麥凱倫首度大三元獵老鷹 林書豪10分6助

2019-01-27 13:36

NBA／約柯奇飆大三元 金塊主場力壓殘陣76人

2019-01-27 13:44

NBA／蓋伊生涯數據里程碑 2007年後第3人

2019-01-27 11:47

日職／火腿報到第一天 王柏融稱讚二軍基地

2019-01-27 11:13

NBA／歐拉迪波發文自勉 未來定會強勢回歸

2019-01-27 10:31

澳網／目標超費爸20冠？約克維奇：現在還太遠

2019-01-28 07:58

史上最強選球眼 馬丁尼茲憑巧打躋身名人堂

2019-01-28 07:00

MLB／大谷領獎秀英文演說 自嘲下次不會帶小抄

2019-01-27 12:43

澳網／紀錄之夜球王相惜 小約致敬蠻牛

2019-01-28 00:23

NBA／保羅缺陣仍拿12勝 丹東尼自嘲驚險保帥位

2019-01-28 08:56

澳網／推翻4天王霸權 等超新星來革命

2019-01-28 00:23

SBL／被吹出場又遭禁賽 麥班達：莫名其妙

2019-01-27 19:54

日職／廣島流失MVP 為何奪冠呼聲依舊最高？

2019-01-28 07:00

澳網／53度對納達爾 約克維奇：連我都想買票看

2019-01-27 14:56

NBA／今日戰績表 勇士五星攻了98分取下10連勝

2019-01-27 13:30

NBA／客場斬綠衫軍 勇士10連勝

2019-01-27 23:33

MLB／大聯盟官網百大新秀 名將之後小葛雷諾拿第一

2019-01-27 11:14

NBA／喬治8顆三分彈領軍 雷霆退公鹿收5連勝

2019-01-28 10:15

MLB／沒進名人堂怪媒體 席林：我從未說過種族歧視的話

2019-01-27 11:50

NBA／柯里森球衣退休儀式 杜蘭特將親赴現場

2019-01-28 09:23

澳網／約克維奇封王 男單七冠第一人

2019-01-28 00:13

NBA／柯利「雙十」領軍 灰熊退溜馬中止8連敗

2019-01-27 11:42

SBL／麥班達被吹出場 台銀「準絕殺」逆轉璞園

2019-01-27 19:09

棒球／大陸少棒來台交流 江仲豪盼帶回球場禮儀

2019-01-28 07:30

MLB／光芒搶做北美第一 新賽季主場零現金交易

2019-01-27 11:23

SBL／富邦慘輸30分 洪志善自評：一無是處

2019-01-27 21:52

田徑／謝千鶴再突破 大阪女子馬全馬創最佳

2019-01-27 15:47

日職／王柏融春訓報到 日媒高度期待

2019-01-27 23:36

日職／還有2個月 王柏融照舊步調不急著練打

2019-01-28 09:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top