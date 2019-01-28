日職／還有2個月 王柏融照舊步調不急著練打

2019-01-28 09:50 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



王柏融在日本展開訓練。 擷圖自Fighters☆SPIRITS α推特 分享 facebook 轉戰日職的台灣強打「大王」王柏融昨天首度現身火腿陣營就受到高度關注，來到千葉縣鎌谷二軍基地的他只做短暫的停留，就要跟隨一軍飛往美國亞歷桑納春訓，由於距離球季開幕還有2個月，王柏融表示會按照過往步調練打，不會因新環境操之過急。

王柏融昨天正式向球團報到，今天就要準備繼續飛往亞歷桑納，按照火腿的行程安排，台灣時間2月10日就會進行隊內紅白戰，到時可能是「火腿大王」第一次站上打擊區，不過還沒開始揮棒練習的王柏融並不焦急，「我會慢慢調整，維持和過往的進度，在開幕戰的前2個月開始打擊練習，不需要太趕。」

日職將在3月29日開幕，火腿在主場和歐力士進行3連戰，日媒報導已經有台灣的旅行社開賣王柏融應援團行程，而且市場反應不錯，已經接近60人報名，旅行社更看好一整年都能保有此熱度。

以3年總值4億日圓的大約空降火腿，日媒期待王柏融能複製在中職的4成打擊率，不過他回應，數字不是重點，更重要的是要對球隊有貢獻，希望打、跑、守都更上一層樓。

除了正在適應日本的低溫，王柏融也得面對新的飲食文化和語言，他向日媒說喜歡咖哩飯，生魚片和壽司也沒問題，之後還想學習日語，「我會從報章報導和電視學習，現在就要開始了。」

王柏融也透露旅日前輩陽岱鋼和郭泰源都叫他抱持平常心展開新篇章，不過他說，「總是會有壓力，要去承受它。」