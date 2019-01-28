棒球／大陸少棒來台交流 江仲豪盼帶回球場禮儀

2019-01-28 07:30 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



北京北方工業大學教練江仲豪帶領大陸少棒球員來台交流。圖／江仲豪提供 分享 facebook 踏入台灣國小的棒球場，大陸小球員覺得十分新奇，前兄弟象總教練江仲豪近年在大陸深耕基層棒壇，帶著濟南、河北、湖北、河南少棒球員來台交流，希望將台灣棒球技術及球場禮儀帶回大陸。

現擔任北京北方工業大學教練的江仲豪在閒暇時也幫忙少棒培訓，這次帶隊來台安排海峽兩岸少棒交流賽，他表示，其實除了這四支少棒隊，還有不少地方希望參與，但因入台證問題未能成行，「他們想來台灣學習，所以自費來台交流。」

為期8天的交流營，由大陸四隊對上太平光隆國小、力行國小、上楓國小、塗城國小，今天最後一天也將進行8隊對抗賽，江仲豪表示：「大陸小學生的素質不錯，這次來造訪不同學校，就是希望多學習比賽規則、場上禮貌。」

去年亞運中華隊僅以1：0險勝大陸隊，不過就江仲豪觀察，大陸目前棒球仍不夠火熱，還在漸漸發展的階段，一線城市如北京、上海、廣州、深圳發展得較快，二線城市也開始推展，「他們人口多、地方大，跟台灣比起來推展比較困難，但選材方便，現在開始慢慢累積。」

大陸當地球場少，台灣的少棒隊基本上都有自己的球場，大陸少棒球員第一天還是有些不適應，但慢慢進入狀況，有學員表示，感覺進步很多，江仲豪表示，希望未來能夠持續，每年一次。