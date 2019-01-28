日職／廣島流失MVP 為何奪冠呼聲依舊最高？

日本職棒這個季後最重大的轉隊選手，非丸佳浩（廣島→巨人）以及淺村榮斗（西武→樂天）莫屬。他們不僅都是透過自由球員FA制度轉到同聯盟的球隊，而且分別都是從去年的聯盟優勝隊伍離開，這將會讓2019年球季的中央、太平洋聯盟戰局帶來什麼樣的變化，相當值得關注。

依照季後戰力增減之後的整體分析看來，中央聯盟三連霸的廣島鯉魚隊受傷較小，即使流失了丸佳浩，卻依然是本季中央聯盟最被看好的優勝隊伍。然而，丸佳浩是連續兩年蟬聯MVP的選手，去年在因傷缺席近20場比賽的情況下，依舊締造生涯最佳的39支全壘打、97分打點，上壘率更是高達將近5成的0.468，理應對廣島隊的戰力造成相當大的傷害，為何卻依然沒有讓廣島的評價下降呢？

丸佳浩過去幾季不但攻守全能、表現非常穩定，而且長期保持健康出賽。廣島損失這位大將後，想要填補他的戰力空缺當然是很不容易。 擷圖自維基百科／Cake6攝影 分享 facebook

最大的原因在於廣島在這幾年有系統的培育之下後繼有人，這足以讓他們避免受到太大的影響。

2014年選秀第一指名的外野手野間峻祥，原本以代打或是代守為主，不過廣島隊教練團似乎已經提前做好準備，去年讓他在一軍出賽達到126場，繳出0.286打擊率、5支全壘打、46分打點，加上優異的腳程，跑出17次盜壘成功。另外就是2015年選秀第五指名的內野手西川龍馬，近年來出賽機會逐漸遞增，去年在一軍出賽首度破百達到107場，繳出0.309打擊率、6支全壘打、46分打點，都是生涯最佳。這兩名接班選手都在25歲以下，一般預料在今年出賽機會更加穩定成長的情況下，各項打擊數據都可望再創新高，並且成為廣島隊的攻擊主幹。

西川龍馬可守二、三壘，近年打擊表現越來越好，上季長打率已高達.450，今年球季預計會有更多上場機會。 聯合報系資料照片 分享 facebook

談到廣島隊的主幹。儘管原先的主力三棒丸佳浩離隊，精神領袖新井貴浩也退休，不過擔任核彈頭的田中廣輔、菊池涼介，以及去年首度達到30轟的四棒鈴木誠也以及25轟的洋砲巴提斯達（Xavier Batista），經驗豐富的捕手會澤翼、松山竜平等主力都還在陣中，也是廣島隊看好度並沒有被巨人隊超越的主因。

而且廣島還因為選手補償的緣故「意外」獲得了長野久義，幾乎形同兩大主力外野手丸佳浩、長野久義的交易。儘管長野久義已經34歲，速度或是長打能力無法與正值巔峰的丸佳浩相比，不過他畢竟曾經拿過打擊王，去年球季也還有0.290打擊率、13支全壘打、52分打點，中規中矩的成績演出，一來一往，戰力並沒有相差太多，也剛好可以補上外野的缺。如果在轉換新舞台的刺激之下，激化出長野久義的恐怖表現，配合上他去年在廣島主場MAZDA球場的表現本來就不錯，有0.333的打擊率，將會讓巨人隊更加頭疼。

長野久義過去在巨人的9個球季貢獻500分打點，他現階段也相當符合廣島的需求，發揮空間可能更大。 福耳攝影 分享 facebook

廣島去年對上巨人占盡上風，取得17勝7敗1和的絕對優勢，已經是從2015年起算連續4年勝多敗少。巨人隊今年重金補強，還直接挖走對手的MVP三番，無非就是想要全力拉下廣島，不過依照廣島培育新秀有成的狀況，想要如願復仇成功，顛覆目前專家對廣島的看好度，還是需要一番很大的努力。