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日職／廣島流失MVP 為何奪冠呼聲依舊最高？

2019-01-28 07:00Hiyan

日本職棒這個季後最重大的轉隊選手，非丸佳浩（廣島→巨人）以及淺村榮斗（西武→樂天）莫屬。他們不僅都是透過自由球員FA制度轉到同聯盟的球隊，而且分別都是從去年的聯盟優勝隊伍離開，這將會讓2019年球季的中央、太平洋聯盟戰局帶來什麼樣的變化，相當值得關注。

依照季後戰力增減之後的整體分析看來，中央聯盟三連霸的廣島鯉魚隊受傷較小，即使流失了丸佳浩，卻依然是本季中央聯盟最被看好的優勝隊伍。然而，丸佳浩是連續兩年蟬聯MVP的選手，去年在因傷缺席近20場比賽的情況下，依舊締造生涯最佳的39支全壘打、97分打點，上壘率更是高達將近5成的0.468，理應對廣島隊的戰力造成相當大的傷害，為何卻依然沒有讓廣島的評價下降呢？

丸佳浩過去幾季不但攻守全能、表現非常穩定，而且長期保持健康出賽。廣島損失這位大將...
丸佳浩過去幾季不但攻守全能、表現非常穩定，而且長期保持健康出賽。廣島損失這位大將後，想要填補他的戰力空缺當然是很不容易。 擷圖自維基百科／Cake6攝影
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最大的原因在於廣島在這幾年有系統的培育之下後繼有人，這足以讓他們避免受到太大的影響。

2014年選秀第一指名的外野手野間峻祥，原本以代打或是代守為主，不過廣島隊教練團似乎已經提前做好準備，去年讓他在一軍出賽達到126場，繳出0.286打擊率、5支全壘打、46分打點，加上優異的腳程，跑出17次盜壘成功。另外就是2015年選秀第五指名的內野手西川龍馬，近年來出賽機會逐漸遞增，去年在一軍出賽首度破百達到107場，繳出0.309打擊率、6支全壘打、46分打點，都是生涯最佳。這兩名接班選手都在25歲以下，一般預料在今年出賽機會更加穩定成長的情況下，各項打擊數據都可望再創新高，並且成為廣島隊的攻擊主幹。

西川龍馬可守二、三壘，近年打擊表現越來越好，上季長打率已高達.450，今年球季預...
西川龍馬可守二、三壘，近年打擊表現越來越好，上季長打率已高達.450，今年球季預計會有更多上場機會。 聯合報系資料照片
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談到廣島隊的主幹。儘管原先的主力三棒丸佳浩離隊，精神領袖新井貴浩也退休，不過擔任核彈頭的田中廣輔、菊池涼介，以及去年首度達到30轟的四棒鈴木誠也以及25轟的洋砲巴提斯達（Xavier Batista），經驗豐富的捕手會澤翼、松山竜平等主力都還在陣中，也是廣島隊看好度並沒有被巨人隊超越的主因。

而且廣島還因為選手補償的緣故「意外」獲得了長野久義，幾乎形同兩大主力外野手丸佳浩、長野久義的交易。儘管長野久義已經34歲，速度或是長打能力無法與正值巔峰的丸佳浩相比，不過他畢竟曾經拿過打擊王，去年球季也還有0.290打擊率、13支全壘打、52分打點，中規中矩的成績演出，一來一往，戰力並沒有相差太多，也剛好可以補上外野的缺。如果在轉換新舞台的刺激之下，激化出長野久義的恐怖表現，配合上他去年在廣島主場MAZDA球場的表現本來就不錯，有0.333的打擊率，將會讓巨人隊更加頭疼。

長野久義過去在巨人的9個球季貢獻500分打點，他現階段也相當符合廣島的需求，發揮...
長野久義過去在巨人的9個球季貢獻500分打點，他現階段也相當符合廣島的需求，發揮空間可能更大。 福耳攝影
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廣島去年對上巨人占盡上風，取得17勝7敗1和的絕對優勢，已經是從2015年起算連續4年勝多敗少。巨人隊今年重金補強，還直接挖走對手的MVP三番，無非就是想要全力拉下廣島，不過依照廣島培育新秀有成的狀況，想要如願復仇成功，顛覆目前專家對廣島的看好度，還是需要一番很大的努力。

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。
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