中職／向大王看齊 陳傑憲初目標170安、3成5打擊率

2019-01-27 18:56 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



陳傑憲。 報系資料照片 分享 facebook 統一獅隊「四爺」陳傑憲去年如願奪下中職安打王，今年起的目標，他在春訓開訓時就透露，每一年都希望能拿下安打王及打擊王，而本季少了一名強勁的競爭對手「大王」王柏融，陳傑憲還是盼能向他的表現看齊，至少先突破單季170支安打。

陳傑憲在2017年敲出169支安打，繳出3成87打擊率，兩項成績都僅次於猿隊王柏融；去年在爭取安打王的路上則多了中信兄弟王威晨的威脅，最終陳傑憲以165支安打、1安之差擊敗王威晨，如願獲獎，打擊率3成56則排聯盟第3。

今年陳傑憲依舊把安打王、打擊王訂為自己的目標，他表示，前兩年分別敲出169、165支安打，今年當然希望可以先突破這數字，「不要一下就說要200安，目前先突破170，慢慢去進步，希望會達成。」

至於打擊率的目標，陳傑憲也盼至少能維持在3成5以上，「如果你是一個打擊率3成5以上的打者，在台灣就算滿厲害的，我的目標真的是向柏融看齊。」

過去王柏融是陳傑憲在中職的強力競爭對手，曾在2016年締造中職史無前例的單季200安，在中職的3年半，兩度以破4成打擊率拿下打擊王，另抱回2座安打王、2座年度MVP，去年底透過中職旅外自由球員制度旅日發展，今年將在日職火腿隊展開新球季。