中職／祝褔好友王柏融 陳傑憲：就像以前看王建民

2019-01-27 18:23 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



統一獅隊陳傑憲。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook 「大王」王柏融正式踏上旅日之路，與他屬同世代強打的好友陳傑憲（統一獅隊）獻上真心的祝福，甚至把王柏融的角色形容成昔日的「台灣之光」王建民，陳傑憲說：「柏融是我們台灣打者的代表，希望他能打好，更希望他能去證明他的實力。」

同是25歲的陳傑憲、王柏融近年在中職的打擊表現時常被比較，王柏融為2016、17年安打王，去年則換陳傑憲搶下這頭銜，兩人既是競爭對手也是好友。

王柏融靠著在中職的突出表現，獲得赴日挑戰的機會，加盟日職火腿隊，將在今年起展開第一個旅外球季，陳傑憲說：「柏融真的滿強的，他是我們台灣打者的代表，如今他去日本，希望他去那能打得好，這會對我們台灣想要旅外的打者更有幫助。」

王柏融為首位透過中職旅外自由球員制度旅外發展的球員，陳傑憲也說：「旅外是每個運動員想要的夢想，柏融是從中職跳脫到日職，會讓大家覺得，很多事都有可能，希望他在那邊打得好，會讓大家覺得，我們台灣也不是想象中那麼差。」

即使今年兩人已不再同一個職棒聯盟出賽，陳傑憲稱王柏融是「這世代的領頭羊」，壓力必然不小，「他現在等於是我們之前在看王建民賢拜、台灣之光的感覺，而他跟我年紀相仿，又是我朋友，他去到國外我就會支持他，希望他打好，真心祝福他。」

陳傑憲曾赴日就讀高中，近兩年也在中職繳出漂亮的成績單，他坦言，心中一定也都會有旅外夢，但一切順其自然，「我先承認，我自己實力還沒有到那邊，但人每年都會進步，有機會的話當然會想，但不會強求，等到有那實力被看見時，人家自然而然會來找你。」