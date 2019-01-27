日職／火腿報到第一天 王柏融稱讚二軍基地

2019-01-27 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



報系資料照 分享 facebook 寫下中職第一例用海外自由球員條款加盟日職火腿隊的王柏融昨天搭機離台，前往日本準備迎接新賽季，他今天也在火腿二軍的千葉縣鎌谷二軍訓練基地亮相，進行將近30分鐘的簡單熱身和伸展，翻譯蕭一傑也陪伴練習傳接球。

前猿隊強打王柏融正式向火腿隊報到，第一站先抵達千葉縣鎌谷的二軍基地，這是王柏融第一次造訪，他帶著笑容對日媒說，「很新鮮，跟台灣的設備相較起來完善許多，台灣沒這麼多設施。」他也提到日本氣溫比台灣更冷，將是他要迎接的挑戰之一。

王柏融只在此地做短暫停留和調整，2月1日就要在美國亞歷桑納進行春訓，2月15日則會回到沖繩和二軍「合流」，展開第2階段春訓，並一路待到官辦熱身賽打完。王柏融昨天啟程之前也特地向台灣球迷喊話，「想我就來日本吧。」

挾帶中職史上最強打者的名號，王柏融轉戰日職後的一舉一動必定會受到各界高度關注，而身為火腿陣中唯一洋砲的他，今年年薪9000萬日圓，不但在隊上名列第8，更是日職A級洋將的身價。

王柏融在中職曾創下連2年4成以上打擊率，其中2017年更是囊括打擊獎3冠王，去年2月他在台日職交流賽對王牌投手則本昂大敲出逆轉比數的3分砲，讓日本球界就此留下深刻印象。