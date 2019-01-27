中職／味全龍10年隊史 寫下滿滿紀錄

2019-01-27 10:10 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



圖為1999年味全龍隊。 報系資料照 分享 facebook 味全龍復出成為近來熱門話題，這支中職創始元老球隊，雖然在1999年宣布解散，但隊史短短10年間，依舊留下不少紀錄，包括第一次無安打比賽、第一次完全打擊，而大帝士的單季71次盜壘成功至今仍牢不可破。

中職去年出現3次無安打比賽，不過第一次依舊令人難忘，味全龍下勾投手陽介仁在1991年7月19日的生涯第9場先發，就對三商虎隊投出無安打，整場除了3次保送，未讓對手再站上壘包，陽介仁形容，那一年覺得運勢都站在自己這邊，守備幫忙下守住不少安打球。

洋將艾勃過去曾以艾波之名效力統一獅，1992年轉戰味全龍，在1993年寫下中職史上首次完全打擊紀錄，對上時報鷹時依序敲出一壘安打、全壘打、三壘安打，並在9局完成聽牌的二壘安打，卻沒想到他的生涯也在台灣畫下句點，1993年10月16日象獅總冠軍賽前，傳出艾勃在南京東路墜樓逝世的消息，球迷將報紙搶購一空，震驚不已。

味全洋砲坎沙諾不僅是中職第一位完成20轟20盜的球員，也是至今唯一一位曾兩度達成單季雙「20」紀錄，有過大聯盟經驗的他，在1994年加入味全第一年就繳出25轟、21盜，1996年再度完成23轟、26盜壯舉；除了強打俊足外，傳球臂力更是驚人，1995年締造的單季19次外野助殺紀錄至今無人能破。

1999年8月20日，44歲的馬力龍登上投手丘，雖然以先發5.2局失5分對三商虎吞下敗投，卻也締造史上最年長出賽的紀錄，該年馬力龍老當益壯，依舊繳出8勝8敗、防禦率3.21、104次三振的不俗成績。

鐵捕葉君璋在1996年加入味全龍，隔年開始卡位先發，更在1997年締造單場最多守備機會（22次）、單場最多刺殺（20次）、單季最多守備機會（831次）、單季最多刺殺（732次） 多項捕手守備紀錄。