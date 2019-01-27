MLB／大谷翔平黑西裝領新人王 球星合照求同框

2019-01-27 09:57 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



大谷翔平。 美聯社 分享 facebook 天使「二刀流」大谷翔平今天在紐約出席全美棒球記者協會晚宴，領取美聯最佳新人獎的獎牌，他和翻譯水原一平同以一身帥氣的黑西裝亮相，而大谷的父、母也專程赴宴，分享兒子奪獎的喜悅。

全美棒球記者協會今天在紐約分會舉辦年度頒獎儀式，特別的是晚宴的開場影片，正是以大谷翔平連3場比賽敲轟接開序幕，給這位17年來第一位拿到新人王獎座的日本代表十足面子。

不同過往的休閒打扮，大谷翔平換上合身的黑西裝並打上黑色領帶，隨身翻譯水原一平則是用黑色領結稍作區分，兩人座位在美聯塞揚獎得主、光芒投手史奈爾（Blake Snell），以及美聯最佳教頭、運動家總教練梅爾文（Bob Melvin）中間。

大谷翔平去年首闖大聯盟挑戰投、打雙棲，雖然手肘韌帶撕裂傷而動韌帶置換手術（Tommy John），但投手丘上仍留有10場出賽、4勝2敗，防禦率3.31，打擊上也有2成85打擊率、22轟，讓他在美聯新人王票選中豪取30張選票裡的25張第一名，比下洋基內野雙雄出線。

上賽季的瘋狂事蹟讓大谷翔平成為晚宴上人氣最旺的球員，包含國聯塞揚獎得主、大都會強投狄葛隆（Jacob deGrom），和國聯新人王亞古納（Robert Acuna Jr.）都前來和他合照，亞古納還將照片第一時間上傳至個人Instagram。