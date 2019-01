MLB／大谷翔平黑西裝領新人王 球星合照求同框

大谷翔平。 美聯社 分享 facebook 天使「二刀流」大谷翔平今天在紐約出席全美棒球記者協會晚宴,領取美聯最佳新人獎的獎牌,他和翻譯水原一平同以一身帥氣的黑西裝亮相,而大谷的父、母也專程赴宴,分享兒子奪獎的喜悅。

全美棒球記者協會今天在紐約分會舉辦年度頒獎儀式,特別的是晚宴的開場影片,正是以大谷翔平連3場比賽敲轟接開序幕,給這位17年來第一位拿到新人王獎座的日本代表十足面子。

不同過往的休閒打扮,大谷翔平換上合身的黑西裝並打上黑色領帶,隨身翻譯水原一平則是用黑色領結稍作區分,兩人座位在美聯塞揚獎得主、光芒投手史奈爾(Blake Snell),以及美聯最佳教頭、運動家總教練梅爾文(Bob Melvin)中間。

大谷翔平去年首闖大聯盟挑戰投、打雙棲,雖然手肘韌帶撕裂傷而動韌帶置換手術(Tommy John),但投手丘上仍留有10場出賽、4勝2敗,防禦率3.31,打擊上也有2成85打擊率、22轟,讓他在美聯新人王票選中豪取30張選票裡的25張第一名,比下洋基內野雙雄出線。

上賽季的瘋狂事蹟讓大谷翔平成為晚宴上人氣最旺的球員,包含國聯塞揚獎得主、大都會強投狄葛隆(Jacob deGrom),和國聯新人王亞古納(Robert Acuna Jr.)都前來和他合照,亞古納還將照片第一時間上傳至個人Instagram。

