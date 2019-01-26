親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
澳網
綜合
路跑
年度10大回顧
運動筆記路跑／不當人體吸塵器 出門必備運動裝備「口罩」賽事心得／鎮西堡祖靈之鑰100K 我的初百K
健行筆記嚮導的即刻救援何時啟動？ 以小紅帽松羅湖的即刻救援為例【台中 | 南湖大山】探索新台幣2000元背面的秘境
NBA賽事精華- 灰狼 vs. 爵士 (1月26日)今日十大好球 (1月26日)

日職／春訓將啟動 王柏融新球場適應「大丈夫」

2019-01-26 10:53聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

王柏融站上札幌巨蛋打擊區。寶悍運動經紀粉絲團
王柏融站上札幌巨蛋打擊區。寶悍運動經紀粉絲團
分享
強打王柏融即將赴日與日職火腿隊一軍會合，展開新球季春訓，未來3年的主場札幌巨蛋對他來說既陌生又熟悉，曾在福岡、東京、札幌巨蛋出賽過的他，對人工草皮並不陌生，而全壘打牆的距離也與猿隊主場桃園棒球場相同。

20日在桃園球場與球迷道別後，王柏融將在異地展開職棒生涯新里程，火腿隊主場札幌巨蛋的中外野距離400呎，左右外野330呎，規格與桃園棒球場相同；對王柏融來說，無論打擊或守備，要適應的環境因素都少了一項，而王柏融生涯在桃園球場的打擊率是3成97，出賽190場，敲出37轟，另有159打點。

札幌巨蛋與桃園球場最大不同是人工草皮以及屋頂，對外野手來說，需要適應的包括接高飛球時容易被屋頂影響，球的飛行速度也因溫濕度控制會比室外略有不同，人工草皮球的滾動速度加快，守備上要更主動。

不過王柏融已有豐富室內作戰，2017年初的中職日職對抗賽在福岡巨蛋舉行，年底的亞洲職棒冠軍爭霸賽則在東京巨蛋，加上2018年初隨猿隊到札幌巨蛋與火腿隊交流賽，王柏融都以先發外野手身分上場，對於人工草皮只需一些適應時間。

火腿春訓將移師美國亞利桑那州進行，王柏融先前往東京與一軍會合，2月1日隨隊赴美開訓，直到2月15日再返回日本，前往沖繩進行第二階段春訓，熱身賽有機會與台灣球員交手，2月24日首戰就對上陽岱鋼效力的讀賣巨人，3月6、7日則將對上陳冠宇、李杜軒效力的羅德。

王柏融火腿棒球
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

日職／王柏融啟程赴日 「想我就來日本吧」

2019-01-26 16:42

棒球／國際賽大變革 U23、U18世界盃改7局制

2019-01-26 08:45

中職／過去對戰最大苦主 中信兄弟想吸收郭泓志

2019-01-26 09:54

中職／郭泓志若加盟兄弟 4隊將只剩猿隊沒待過

2019-01-26 08:27

日職／春訓2月1日展開 4台將一軍出發

2019-01-25 23:53

中職／郭泓志不當悍將 披黃衫未定

2019-01-25 23:48

日職／用9年從雜牌軍到稱霸 樂天值得味全借鏡

2019-01-24 07:00

中職／味全成軍豈能等選秀？ 招兵買馬刻不容緩

2019-01-24 07:00

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28

日職／旅日台將又達10人 4位球員面臨危機

2019-01-22 07:00

日職／挑戰10億年薪 菅野須靠封王行情加持

2019-01-21 07:00

中職／林智勝續披黃衫 比挑戰300轟更重要的事

2019-01-21 07:00

中職／歷經30年風雨飄搖 球員必須更珍惜舞台

2019-01-17 07:00

中職／本土先發機會太少 該調整洋將出賽規定了

2019-01-16 07:00

日職／阿部、中村絕不跳槽 將成同隊400轟男

2019-01-15 07:00

日職／4億級洋將大落難 投打幾乎全數退化

2019-01-14 07:00

日職／巨人選手補償2老將 復仇者的春天到來？

2019-01-10 07:00

中職／兄弟力求深耕台中 興農牛是最佳借鏡

2019-01-09 07:00

中職／離譜打擊成績不再 球員薪資大幅下修

2019-01-09 07:00

日職／大師兄不孤單 和田毅等球星也被砍7成薪

2019-01-08 07:00

日職／巨人軍40億補強 四大迷思值得探討

2019-01-07 07:00

中職／高雄拚全台首富 怎能沒有職棒隊！

2019-01-03 07:00

中職／本土先發輪值孱弱 兄弟有必要補洋砲？

2019-01-01 11:00

日職／改背號勵志故事多 松坂99號球衣從此絕版

2019-01-01 07:00

肩傷堪稱投手絕症 榮工四好漢不向命運低頭

2018-12-27 07:00
看更多

熱門文章

NBA／三分球大賽新焦點 柯瑞兄弟有望對決

2019-01-26 16:28

NBA／哈登逾30分紀錄達22場 火箭驚險退暴龍

2019-01-26 11:42

NBA／「半獸人」再現光芒 法瑞德：火箭很適合我

2019-01-26 18:29

NBA／19歲上演全能數據 唐西奇史上第3人

2019-01-26 13:21

澳網／日本大坂直美苦戰三盤女單奪冠 登新球后

2019-01-26 19:10

NBA／沒入選明星賽先發 韋德：我也不會選自己

2019-01-26 09:20

NBA／湖人近況不佳 傳詹姆斯團隊盼開除教頭

2019-01-26 10:47

中職／過去對戰最大苦主 中信兄弟想吸收郭泓志

2019-01-26 09:54

NBA／出賽903場才拿大三元 威廉斯：會好好慶祝

2019-01-26 15:56

中職／郭泓志若加盟兄弟 4隊將只剩猿隊沒待過

2019-01-26 08:27

棒球／國際賽大變革 U23、U18世界盃改7局制

2019-01-26 08:45

NBA／金塊爵士衝突事件 約柯奇離開板凳席遭禁賽

2019-01-26 10:10

NBA／朗多歸隊 湖人仍遭灰狼咬

2019-01-26 00:02

MLB／點名一朗全票入選名人堂 大聯盟列6原因

2019-01-26 08:24

澳網／大滿貫14連勝好猛 大坂直美首位亞洲球后

2019-01-26 19:23

澳網／決賽又碰頭 約克維奇不想重演馬拉松大戰

2019-01-26 09:59

NBA／安戴托昆波末節爆發 公鹿強勢逆轉黃蜂

2019-01-26 14:17

NBA／威廉斯生涯首度大三元 快艇客場逆轉公牛

2019-01-26 12:17

MLB／不偏心 哈勒戴穆西納名人堂球帽沒Logo

2019-01-26 08:22

日職／春訓將啟動 王柏融新球場適應「大丈夫」

2019-01-26 10:53

MLB／曾說可三振貝比魯斯 洋基新援承認舉錯例

2019-01-26 11:28

澳網／女單爭冠 大坂直美：對決克薇歐娃是硬仗

2019-01-26 12:33

MLB／王維中可望重返美職 落腳美西球隊

2019-01-26 21:28

NBA／火箭傳利多 保羅周一對魔術將回歸

2019-01-26 08:35

史上最年輕！13歲華裔劉美賢奪美國花式滑冰冠軍

2019-01-26 15:56

澳網／大坂直美改寫多項紀錄 克薇歐娃丟冠軍贏掌聲

2019-01-26 21:01

NBA／約柯奇禁賽無礙 金塊火力四射轟垮太陽

2019-01-26 14:58

MLB／教士全都要 想追馬恰多、哈波、瑞爾穆托

2019-01-26 11:48

NBA／唐斯第四節狂拉尾盤 爵士主場險翻船

2019-01-26 14:50

日職／王柏融啟程赴日 「想我就來日本吧」

2019-01-26 16:42

NBA／籃網板凳合力搶分 擊退尼克勇奪6連勝

2019-01-26 11:50

SBL／雙衛情緒失控 達欣慘敗

2019-01-26 00:06

NBA／國王雙衛聯手攻48分 灰熊苦吞8連敗

2019-01-26 15:35

澳網／驚奇之旅畫休止符 普耶仍滿意這兩周表現

2019-01-26 07:50

NBA／溫史洛率熱火成功逆襲 騎士本季10勝再等等

2019-01-26 12:18

NBA／比爾、格林聯手攻51分 巫師客場險勝魔術

2019-01-26 11:19

MLB／紅襪延期白宮行 林子偉是否參加出變數

2019-01-26 10:40

NBA／勇士華府行拜訪歐巴馬 不去白宮續打臉川普

2019-01-26 17:54

NBA／今日戰績表 哈登35分火箭險勝暴龍

2019-01-26 12:48

NBA／騎士湯普森左腳傷未癒 將再缺席兩周時間

2019-01-26 11:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top