日職／春訓將啟動 王柏融新球場適應「大丈夫」

2019-01-26 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



王柏融站上札幌巨蛋打擊區。寶悍運動經紀粉絲團 分享 facebook 強打王柏融即將赴日與日職火腿隊一軍會合，展開新球季春訓，未來3年的主場札幌巨蛋對他來說既陌生又熟悉，曾在福岡、東京、札幌巨蛋出賽過的他，對人工草皮並不陌生，而全壘打牆的距離也與猿隊主場桃園棒球場相同。

20日在桃園球場與球迷道別後，王柏融將在異地展開職棒生涯新里程，火腿隊主場札幌巨蛋的中外野距離400呎，左右外野330呎，規格與桃園棒球場相同；對王柏融來說，無論打擊或守備，要適應的環境因素都少了一項，而王柏融生涯在桃園球場的打擊率是3成97，出賽190場，敲出37轟，另有159打點。

札幌巨蛋與桃園球場最大不同是人工草皮以及屋頂，對外野手來說，需要適應的包括接高飛球時容易被屋頂影響，球的飛行速度也因溫濕度控制會比室外略有不同，人工草皮球的滾動速度加快，守備上要更主動。

不過王柏融已有豐富室內作戰，2017年初的中職日職對抗賽在福岡巨蛋舉行，年底的亞洲職棒冠軍爭霸賽則在東京巨蛋，加上2018年初隨猿隊到札幌巨蛋與火腿隊交流賽，王柏融都以先發外野手身分上場，對於人工草皮只需一些適應時間。

火腿春訓將移師美國亞利桑那州進行，王柏融先前往東京與一軍會合，2月1日隨隊赴美開訓，直到2月15日再返回日本，前往沖繩進行第二階段春訓，熱身賽有機會與台灣球員交手，2月24日首戰就對上陽岱鋼效力的讀賣巨人，3月6、7日則將對上陳冠宇、李杜軒效力的羅德。