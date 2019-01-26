中職／過去對戰最大苦主 中信兄弟想吸收郭泓志

2019-01-26 09:54 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



郭泓志。 報系資料照 分享 facebook 「不死鳥」投手郭泓志昨天傳出和富邦悍將停止洽談、有可能轉往中信兄弟延續中職生涯的消息，而過去在中職4年期間，郭泓志和中信兄弟有最多的41場對戰紀錄，防禦率是4隊最佳的2.95。

郭泓志去年賽季在富邦悍將投完最後一場比賽後，曾單膝跪地親吻投手丘，讓各界解讀成告別意味，將結束其球員生涯高掛球鞋，不過季後悍將隊表示仍試圖挽留郭泓志。

郭泓志2013年底以旅外傑出球員條款正式投回中職加盟統一獅，在獅隊2年待了3年後因傷勢影響成績，2016年賽季結束後不再續約，2017年郭泓志和教士達成小聯盟約重返美職，但春訓期間不滿意表現自請離開，返台後再和富邦悍將簽約，過去2季繳出52.2局投球，去年更留下4勝2敗、防禦率3.71的佳績。

郭泓志若轉投中信兄弟、披上中職第3件戰袍，那只差猿隊就能完成另類大滿貫。而中信兄弟正是這位豪情左腕手下的最大苦主，41場出賽共39.2局投球，收下2勝6敗和6個中繼點、12次救援成功，防禦率2.95；猿隊雖然也和郭泓志對戰37.2局之多，但讓他防禦率達4.30。

在個人社群網站上透露「復出」意圖後，自由球員身分的郭泓志可以和任何球隊接洽，悍將隊雖然有意再續前緣，但因雙方想法不同昨天證實已經合作告終，也讓中信兄弟有「初步接觸」的機會。

雖然中信兄弟領隊劉志威表示，郭泓志以球員或教練身分入隊都有可能，但陣中教練團剛完成更動，包含一軍投手教練佛斯特和牛棚教練林恩宇等都新官上任，現在就安排成為教練的機率應該不大。