中職／郭泓志若加盟中信兄弟 中職4隊將只剩猿隊沒待過

2019-01-25 23:12 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



37歲「不死鳥」郭泓志有望繼續在中職展翅，展開個人生涯第廿個職棒球季，若他真的加入中信兄弟隊，將換穿生涯第七套職棒球衣，且會是他自2014年返台加盟中職後，六年內待的第三支中職球隊。

郭泓志在高中時期就展現強投風範，2000年從道奇隊展開旅美生涯，在大聯盟累積13勝17敗、有55次中繼成功和13救援，防禦率3.73；2012年轉戰水手、小熊隊。

返台後，郭泓志在2013年底加盟統一獅隊，獅隊放棄當年前三輪選秀權，與郭泓志簽下3年總值4080萬元複數年約，但郭泓志因傷僅繳出1勝8敗27救援成績、防禦率3.09，16年底約滿後沒獲續約。

隔年郭泓志重返美職加盟教士隊，還獲邀大聯盟春訓，但四月初就自請離隊，並重返中職在七月加盟富邦悍將隊，成為重要的牛棚戰力，季後動了生涯第九次手術，切除睪丸腫瘤，去年留隊續戰，在悍將隊的兩季中，共出賽57場，拿下4勝6敗14中繼4救援。

郭泓志原本有意在去年季後退休，但他今年初又打算復出，因沒被悍將隊放進60人保護名單而成自由身，讓他還有機會換隊再戰，若順利改披兄弟黃衫，將是他在中職待的第三支球隊，只差猿隊就能挑戰四隊「大滿貫」。