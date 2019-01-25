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中職／郭泓志不當悍將 披黃衫未定

2019-01-25 23:48聯合報 記者婁靖平葉姵妤／台北報導

郭泓志本季將續戰。 圖／聯合報系資料照片
郭泓志本季將續戰。 圖／聯合報系資料照片
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郭泓志確定不會留在富邦悍將隊，但新球季可望改披黃衫繼續征戰，中信兄弟隊領隊劉志威證實，已和郭泓志進行初步接觸，但目前還沒有結論。

郭泓志去年宣布引退，最終戰單膝跪地告別投手丘，但他月初透露要復出的消息，且因未被列入悍將隊六十人名單，成為自由契約球員。

直到今年春訓開訓時，悍將隊仍持續與郭泓志洽談，但最後未能達成共識；所屬展逸經紀公司表示，對於未來的規畫，現階段郭泓志與球隊的想法不完全相同，「本月中已確定不續留悍將隊」。

悍將隊球團表示，「很感謝郭泓志這兩年來對球隊的貢獻，目前已確定不會再與郭泓志續約，也祝福他未來有更好的發展」。

原本沒有動作的中信兄弟，在確定郭泓志不續留悍將隊後，開始和經紀公司聯絡，至於未來他的定位，劉志威透露，「球員、教練都有可能，都還在討論中」。

展逸經紀公司表示，過去幾年郭泓志深受富邦悍將隊照顧，一直對於富邦有很多的感謝，「我們先多了解各個機會後再做決定，包括國內國外都是，有確定消息後，會馬上跟大家分享」。

月中郭泓志曾在臉書、ＩＧ發文，雖然僅是一張便當圖片，但圖說是「三月見」，還有三根玉米筍排列酷似香蕉，當時就有球迷猜測，他要轉投中信兄弟。

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3月見

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中信兄弟郭泓志
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