中職／搭高鐵巧遇名球星 網友驚：月領70萬的人

2019-01-25 16:29 聯合新聞網 綜合報導



出門在外能遇到名人是何等幸運，若是搭交通工具又坐在旁邊那真的是上天眷顧。一名女網友在臉書上表示搭高鐵時，旁邊竟然坐了知名的棒球明星「恰恰」彭政閔，照片PO上網後，網友們紛紛大喊「羨慕」。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」貼出彭政閔搭高鐵的照片，還故意裝不知情地寫道「真是害羞，旁邊坐了一位球星，請問他是誰呀？」她看到彭政閔還臉紅的要求對方讓她拍照，不過因為太害羞，她不好意思跟「恰恰」合照。原PO也說彭政閔人很和善，在桃園站下車時還跟她說再見。

網友紛紛報以羨慕的口吻說「太巧了吧」、「好幸運喔」、「真假？我的偶像」、「旁邊坐一位月領70萬的人」、「這樣都可以讓妳遇到…兄弟一哥耶」、「怎沒合照」、「妳沒有要簽名喔」。

彭政閔外號「恰恰」，是中華職棒中信兄弟隊隊員，守備位置是一壘手。他曾在兄弟象隊時期曾與陳致遠和蔡豐安三人合稱「黃金三劍客」，後與陳致遠和陳冠任三人被稱為「新黃金三劍客」。彭政閔也曾達成中華職棒打擊王的三連霸，五度拿下年度打擊王，也為中職拿過此獎最多紀錄。中信兄弟球團於2017年1月20日與彭政閔簽訂一份總值3600萬元新臺幣的6年合約，包含2年球員約與4年教練約，其中擔任球員期間，月薪為70萬元，每年840萬元，另加240萬元激勵獎金，兩年共計2160萬元。