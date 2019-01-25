日職／簽下王柏融、金子弌大 火腿補強被評A級

2019-01-25 13:14 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



日本火腿隊爭取到王柏融加盟，也在自由球員市場中搶下澤村賞投手金子弌大，被評為A級。 中央社 分享 facebook

日職春訓啟動在即，日本媒體「Full-Count」針對太平洋聯盟6隊補強進行評比，日本火腿隊爭取到王柏融加盟，也在自由球員市場中搶下澤村賞投手金子弌大（原名：金子千尋）被評為A級，也是六隊中最高評價。

火腿隊今年除了簽下王柏融及金子弌大外，也透過交易從養樂多換來投手秋吉亮、內野手谷内亮太，補足牛棚及野手不足，新加入的洋投韓考克（Justin Hancock）、巴貝托（Johnny Barbato）去年都還在大聯盟打球，分別效力小熊、老虎。

過去以培養自家選手聞名的火腿，今年球季從外界尋找戰力十分少見，雖然放走了高人氣洋砲萊德（Brandon Laird），不過王柏融頂著中職「三冠王」的光環加盟，加上金子弌大外、秋吉亮、谷内亮太，在先發、牛棚、野手，各環節都進行補強。

西武獅去年團隊打下792分，居12支球團最高，不過投手防禦率也高達4.24，雖然透過補償從巨人手中獲得先發投手內海哲也，也簽下201公分台灣投手廖任磊，不過未能填補失去淺村榮斗和炭谷銀仁朗的戰力，被評為C級。

去年拿下「日本一」二連霸的軟銀，今年球季除了選秀加盟的新人外，沒有新面孔，是12支球隊中唯一沒有補強的隊伍，因此獲得最低的E級評價，不過現有戰力及深度足夠，新球季仍被看好有爭冠實力。