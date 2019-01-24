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中職／味全成軍豈能等選秀？ 招兵買馬刻不容緩

2019-01-24 07:00Tzuyi

中華職棒釋出擴編第五隊的消息多年，有些擁有成棒隊的企業，總是表達有意願，卻是沒有進一步的動作。不過擁有味全經營權的頂新集團，日前已經表達組隊意願，而且是重現20年前因停權不成，宣告解散的味全龍隊。據傳頂新集團這幾年一直都有重返職棒的想法，但因企業形象問題無疾而終。

2017年頂新集團申請味全龍商標的智慧財產權，據傳是重返職棒的準備，未來味全龍旗...
2017年頂新集團申請味全龍商標的智慧財產權，據傳是重返職棒的準備，未來味全龍旗幟有機會在球場上重新飄揚。 聯合報系資料照片
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味全棒球隊最早出現在1978年，由味全公司贊助宜寧中學，成立味全青棒隊，後來也曾與文化大學合作，組成味全成棒隊。1987年與其他三家企業開始推動台灣職棒成立，之後以味全龍隊之名正式投入職棒，為創始四隊之一。不過這一切都跟頂新集團沒關係，他們在1998年才入主味全公司，而味全龍隊就是在他們評估後解散，因此現在重新組隊，讓球迷百感交集。

解散球隊後再重返中職，以往曾有先例，曾經經營中信鯨的中信集團，尋求與兄弟象隊合併不成後，於2008年解散球隊。2013年換成兄弟宣告轉賣球隊，中信反而成為投資者，並更名為中信兄弟，順利重返中職。不過當時為直接買下兄弟育樂，因此無論球員、教練團、球衣及設計等，都可先行沿用，中信重返之路非常順遂。

然而目前頂新味全無法走收購職棒球隊一途，更不像崇越、綺麗珊瑚等曾經提出想進軍職棒的企業一樣，已經擁有些許球員的成棒隊，現階段可說是沒有一兵一卒。因此看起來只能往聯盟配套措施中，適用於加盟企業沒有附屬球隊之狀況，也就是在選秀會中第一年前四輪可以多選一名，第二年前二輪可以多選一名的方案。

中職雖然訂有擴編球隊規定，但對於球隊戰力幫助十分有限，還不如找自己找球員更加實際...
中職雖然訂有擴編球隊規定，但對於球隊戰力幫助十分有限，還不如找自己找球員更加實際點。 聯合報系資料照片
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中職的規定總是在使用時才會發現非常不好用，規定中訂定第一年新球團參加中職二軍賽事，球季開始時球隊總人數不得少於28位球員，第二年球隊總人數不得少於46位球員。以味全的狀況，除了洋將外，兩年共可以從擴編選秀中分別網羅8人及4人，表示新人選秀中平均一年要選入15人左右，加上季後的戰力外球員，才可以符合這個標準。但一支由30位新人，保護名單外及戰力外球員所組成的球隊，著實讓人想到當年表現慘不忍睹的二代鷹。

實際上規定中對於有無所屬球隊的差異，只有如同前面所述的新人選秀可以多選的方案，另外就是二年以上年資的球員可以換成職棒合約。但沒有定義的是，如果現在頂新味全就找球員組隊，暫時以自行培訓選手額度明年參加二軍賽事，至後年恰好已擁有2年資歷是否可以直接加入球隊？

與其坐等選秀，頂新味全若真的有心重返中職，應該現在嶄露誠意，開始著手網羅球員工作，然後就有籌碼談這些球員的培訓，可以成為未來的戰力。日前甫結束的爆米花聯盟中，許多球員以往都曾參加過中職選秀會，不乏至今還保有職棒夢，頂新味全可以從之中，挖掘出具一軍潛力卻沒機會的球員，像是國手張皓緯、五度叩關的廖椿儒、開南強打俎品辰等。另外業餘中還有些潛伏之中的前職棒球員，像是鄭達鴻、楊承駿、林志祥等，他們都還懷抱職棒夢想。

目前業餘球隊還有不少有職棒夢的球員，頂新味全如能網羅入隊，一方面增進實力，一方面...
目前業餘球隊還有不少有職棒夢的球員，頂新味全如能網羅入隊，一方面增進實力，一方面也可以形成話題增加球迷。 聯合報系資料照片
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在教練團方面，會是球迷比較期待前龍將發揮的地方。除了被點名的張泰山外，許多以前的味全球員都有執教經驗，像是在誠泰Cobras擔任守備教練頗受好評的孫昭立，有多隊教練經歷的李安熙，或是徐總生前教練團固定班底的黃煚隆，甚至味全的創隊元老林易增都可以考慮，完全不擔心教練團有沒有龍味。

雖然張泰山的頭髮回不來了，但味全龍卻回來了！他是過去龍隊最後一個離開職棒的球員，...
雖然張泰山的頭髮回不來了，但味全龍卻回來了！他是過去龍隊最後一個離開職棒的球員，目前被點名擔任新龍隊的總教練。 聯合報系資料照片
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由於中職第五隊這話題，已經被許多企業，甚至國外職棒作為免費宣傳的工具太久。如果頂新味全真如所述確實要進軍職棒，與其等選秀會簽一堆新人，不如化被動為主動，現在就開始招兵買馬，不但拿出誠意，才會更有實力比賽，不會因為戰力問題又被其他球隊暗中阻擋。

味全龍

Tzuyi

工程師，喜愛書寫棒球、籃球，對CPBL、MLB、NBA、SBL皆有涉略，希望藉由文字讓看球更有樂趣！
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