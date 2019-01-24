日職／用9年從雜牌軍到稱霸 樂天值得味全借鏡

頂新集團將以「味全龍」之名，組成中華職棒第5隊，讓球迷們等待許久的中華職棒新球團終於逐漸出現曙光。

另一方面，味全龍雖然是以「復活」的姿態重返中職，在味全龍棒球隊已經於1999年宣布解散並退出中職團體會員會籍的情況下，頂新集團擬組球隊加盟中華職棒，必須依照聯盟新球團加盟辦法重新申請，並重新開始組成一支球隊的陣容應戰。戰力不足或許是大家所擔心的問題，不過即使味全前幾年難以與現有四球團抗衡，相信只要擬定好完整且有系統的補強計畫，相信經過幾年之後肯定會有一番作為。日本職棒最近一支新成軍球隊，2005年的東北樂天金鷲隊就是一個可以借鏡的例子。

新的味全龍一切將從零開始，在現有四支球團基礎穩固的情況下，想要再次邁向冠軍之路，可能會是一條漫長之路。 聯合報系資料照片 分享 facebook

樂天成軍時主要是靠著與歐力士猛牛隊共同參加的「分配選秀會」所獲得的選手為主體，不過歐力士藍波浪隊與近鐵猛牛隊合併之後的「歐力士猛牛隊」擁有優先指名25名選手的權利，使得樂天能選的選手戰力明顯有落差。即使再從其他球隊得到援助，例如去年冬盟日職西軍總教練關川浩一以及前統一獅投手教練紀藤真琴等人加入，但他們都已經是戰力下滑、年紀偏高的選手，因此根本不是其他球隊的對手。2005年球季樂天單季兩度吞下11連敗以上，是日職史上第二次發生的不名譽紀錄，最後雖然避免單季百敗慘狀，不過38勝97敗、勝率0.281也是夠難堪了，使得隊史首任監督田尾安志很快就在帶兵一年後下台一鞠躬。

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不過樂天很快就確定好下一步的球隊方向，將重整的重責大任交給曾於養樂多時期締造輝煌成績的名將野村克也。接下戰力殘缺不全的一支球隊，野村逐步進行改造工程，並在第4年球季（2009年）開花結果，帶領樂天衝上洋聯第二名，是樂天隊史首度闖進A級，還在CS季後賽第一輪擊退軟銀，闖進第二輪。野村克也在樂天4年，除了讓球隊體質改變，也確立了岩隈久志以及田中將大兩大先發支柱，將2007年入團的嶋基宏培養成主戰捕手，也讓老將山崎武司復活。有了這些雄厚基礎，於2011年接任樂天隊史第4任監督星野仙一，在帶兵第3年球季（2013年）不僅再度稱霸洋聯，更進一步打敗巨人隊，獲得隊史第一座日本總冠軍優勝。

與郭源治(右)有深厚的情誼的星野仙一(左)在2011年接任樂天監督，金鷲在他的帶領之下，於2013球季就拿下隊史首次總冠軍。 聯合報系資料照片 分享 facebook

儘管隨著王牌投手田中將大赴美發展，這幾年的樂天戰績起起伏伏。不過從成軍之初靠著拼拼湊湊才組成，被媒體戲稱為「雜牌軍」，到第5年打進A級、第9年拿下聯盟優勝以及日本一，樂天竄起的速度的確讓當初很多不看好他們的人大大跌破眼鏡。在戰績大幅上揚之後，樂天努力經營東北地方的人氣也慢慢出現效果，將主場宮城球場打造成深受球迷喜愛的一座棒球樂園，能容納的觀眾人數也逐漸擴張。東北樂天金鷲隊深耕為受到東北地方球迷熱烈支持的在地球隊，早已擺脫當初那一個被大家討論會吞下單季百敗的包袱球團。

樂天金鷲與Lamigo桃猿將舉行交流賽，讓台灣球迷對這支遠在日本東北的球隊更為熟悉。 中央社 分享 facebook

同樣地，即將申請加入中職的新球團要回到過去大家孰悉的味全龍，勢必需要時間以及一段陣痛期。不過相信在現行制度下，可以藉由選秀會挑進的選手、擴編選秀球員，吸收戰力外選手、自由球員及優質洋將。只要確立好未來幾年的計畫以及方向，及早讓當年的「紅潮再現」絕對不是遙不可及的一件事。