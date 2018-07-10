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自行宣佈11日停班課 朱立倫臉書被讚「最瀟灑的男人」

全台停班課一覽／北北基不同步 新北與桃園7縣市明放颱風假

中職／新北11日停班停課 象獅戰不打了

2018-07-10 21:26聯合報 記者藍宗標╱即時報導

新北市晚上9點宣布明天停止上班上課，中職依據規章的相關規定，原定明晚在新莊球場進行的中信兄弟、統一獅隊之戰也提前宣布取消。

中職下半季賽事原定今天在桃園球場開打，由猿隊、富邦悍將隊交手，不過受到瑪莉亞颱風的影響，今、明天兩場比賽都延後，12日桃園、新莊兩地同時開打的比賽，變成下半季前兩戰。

中職富邦悍將統一獅

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