日職／陽岱鋼本季首支三壘打 致勝安幫助巨人獲勝

2018-07-09 20:47 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



旅日好手陽岱鋼今天對養樂多隊之戰4支1，唯一安打不但是本季首支三壘打，還在7局上攻下勝利打點，幫助巨人隊8：5獲勝。

巨人、養樂多3連戰首戰今天在靜岡進行，兩隊打完前6局2：2平手，巨人7局上再展攻勢，長野久義揮出二壘打後，陽岱鋼追加三壘打攻下全隊第3分，成為致勝一擊。

巨人這半局一共打了11人次，以5支安打（包括兩支全壘打）攻下6分奠定勝基，取得8：2大幅領先；養樂多雖在7局下追回1分，9局下再得兩分，終場仍以3分之差落敗。

陽岱鋼本季出賽41場，打擊率2成70、全壘打4支、打點14分。