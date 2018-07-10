日職／明星賽週五登場 旅美老將對抗新人軍團

日職本季的明星賽在本週五、六兩天登場，球迷票選、球員間互選以及監督推薦等名單，都已在日前陸續公布，由於日職的選秀會上有多達12張桌子，因此每年明星賽都競爭激烈，能夠被選進的，都是打出優異成績或是對球隊有明顯貢獻的球員，雖然日職規定出賽5場且投滿10局的投手，及出賽10場且有20個打席以上的野手就符合入選資格，但即使滿足以上條件，成績不理想的話，就算是人氣不錯的球員，也很難入選明星賽，更何況半季打下來只有36個打席的替補球員，是幾乎不可能被選進明星賽的，畢竟日職球迷對於表現是很看重的，如此也讓季中的這場盛會，成為名符其實的真明星賽。

2018日本職棒明星賽即將在周末開打，7月13日在大阪比賽，7月14日在熊本比賽。 擷圖自日本職棒官方網站 分享 facebook

日職每季都有不同的球員竄起，因此明星賽的名單上也常會出現新的名字，今年就有多達18名的球員首次入選明星賽，其中洋聯就有12人，央聯則有6人。目前以10勝暫居央聯勝投王的大瀨良大地，就是新面孔之一，他雖然在14年就以10勝拿下新人王，傷癒復出後在上季也投出10勝，又身處近年球迷勢力大抬頭的廣島，但直到今年投出更上層樓的成績後，才受到監督青睞，一償明星賽的夙願；以洋投身份成為阪神王牌的梅森傑(Randy Messenger)，已在日職效力9季，且都有穩定的成績，不過直到本季半季拿下9勝的佳績，才靠著監督推薦首次入選，可見得即使穩定，但沒有特別突出的成績，加上又有每支球隊分配額度的考量，要進入明星賽不是那麼容易的。

梅森傑在日職9年後才有明星賽可打，不過也有到日本第一年就入選明星賽的洋投，中日的賈西亞(Onelki García)、歐力士的亞伯斯(Andrew Albers)及羅德的波辛格(Mike Bolsinger)3人就是，3人的防禦率都在3以下，前兩人至今已投出9勝，波辛格更是以11勝暫居洋聯勝投王，是目前日職表現最優異的洋投；除了這3名洋投，同樣也有新人年就被選進明星賽的日本球員，DeNA的第一指名東克樹，在隊上幾名先發投手受傷時，扛下先發輪值，投出6勝4敗，2.79防禦率的成績，讓球隊維持打進季後賽的競爭力，是今年唯一一個入選明星賽的新人。另外，暫居中繼王的歐力士山本由伸及隊友吉田正尚、全壘打及打點雙冠王的西武山川穗高、巨人第89代四棒打者岡本和真、阪神糸原健斗、軟銀的加治屋蓮，都是近幾年有好表現的年輕人，也都在今年首次被選進明星賽。

除了首次入選的明星賽新人之外，這次名單內最令人注目的無非央聯陣容裡3名旅美的老將，松坂大輔、上原浩治以及青木宣親。松坂在15年回歸日職，但在軟銀的三年內，只於一軍先發過1場，是前述人氣很高但成績不佳，就算顏色對了，也不會入選的最好例子，松坂去年季後被戰力外後轉投中日，外界原本都以為他是在做職棒生涯的最後掙扎，沒想到表現還不錯，目前投出3勝3敗2.41防禦率的成績，好表現讓他重新獲得球迷的認同，以39萬多票在央聯先發投手榜上奪魁，相隔12年後再度入選明星賽，雖然松坂在6月中因背傷而休養到現在，但他正以明星賽第一戰先發為目標，努力準備復出中。

巨人的上原在今年季前決定回到老東家，以中繼為主，憑著巨人及自己本身的超人氣，即使在季初的表現不太穩定，但仍以在中繼投手方面擊敗其他對手，經由球迷票選在11年後再次進入明星賽，他6月後漸入佳境，中繼7場只丟1分，目前已連續7場無失分，近況正好，相信在明星賽也會有讓球迷滿意的表現；同樣也是在今年回到養樂多的青木，就算在外野有著許多後起之星的狀況下，仍然被球迷票選進入相隔7年的明星賽，他6月的打擊手感超火熱，日前卻因為被觸身球打到頭，而暫時以腦震盪特別條例下放二軍，但只要他狀況沒問題的話，仍舊會在明星賽中出場，回報球迷的熱情。

入選明星賽是每個職棒球員的夢想，因為這樣代表你是明星中的明星，也獲得了球迷、監督及其他球員的認同，但如果明星賽只是流於形式，每年都是差不多的陣容在打，甚至連在一軍根本沒出賽幾場、往年成績也不理想的球員都能入選，那明星賽就失去每年球季最大盛事之一的意義了。