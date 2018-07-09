棒球／富邦、MTAG為少棒加油 伍鐸擔任大使

2018-07-09 16:02 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



「MTAG X FUBON公益台灣行」今天在新莊球場啟動，展開交流營第一站。記者藍宗標／攝影 分享 facebook 富邦金控、More Than A Game（MTAG）今天宣布共同舉辦公益棒球計畫，提供新北、台東、花蓮地區一共12支少棒球隊訓練器材，今天在新莊球場展開交流營第一站，悍將隊羅力、布魯斯、鄭兆行、范玉禹、張瑞麟應邀出席擔任助教，指導新埔、興穀、大豐、光華少棒隊球員。

中職下半季賽事明天開打，這些悍將好手今天特別抽空出席活動，郭泓志也到場幫忙，MTAG創辦人馬歇爾．莫雷等7位成員親自投入交流營課程，期望向下扎根為台灣更多棒球幼苗帶來更多國際視野。

悍將洋投伍鐸是MTAG台灣大使，他表示，來台打球這4年，結識許多來自花東的優秀棒球選手，也耳聞偏鄉資源相對較為匱乏，因此邀請富邦、MTAG共同參與計畫。

富邦集團董事長蔡明忠表示，富邦金控大力支持台灣棒球發展，得知伍鐸推動MTAG計畫後，非常認同與支持他的理念，因而催生了此次公益棒球計畫，結合國際組織、企業、球隊及球員的多方愛心與力量，扶植台灣基層棒球，傳揚公益精神，意義非凡。

富邦金控董事長蔡明興指出，富邦金控長期關注國內體育運動發展，贊助富邦公牛成棒隊已長達26年，並自2015年起舉辦富邦盃少棒賽，積極資助基層棒球；「MTAG X FUBON公益台灣行」也展現外籍選手對台灣的愛心關懷，和富邦共同傳遞正向的力量。