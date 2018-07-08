世大棒／魏碩成7局10K無失分 中華大勝捷克提前晉級

2018-07-08 23:23 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



世界大學錦標賽開打第3天，碰上嘉義當地大雨，原定5點開打的中華隊與捷克隊之戰延後2小45分鐘後進行，中華隊先發左投魏碩成繳出7局10K無失分表現，打線則在高宇杰4安、3打點帶領下，提前8局以11：0收下2連勝，確定以A組第一挺進複賽。

中華隊昨天以12：2大勝南韓隊搶首勝，今天碰上捷克隊，魏碩成首度在國際賽先發，開賽起連續解決14名打者，直到5局下才被敲首安，也是他此戰被敲的唯一安打，合計投7局無失分，2次保送都集中在第7局，送出10次三振。

而中華隊打線前4局都有分數進帳，6局上再攻進5分大局，全場合計敲出13支安打，加上對手發生的4次失誤，8局就攻進11分。8局下再推已和美職費城人隊簽約的投手林鋅杰登板關門，讓中華隊提前8局收下勝利。

今年選秀第2輪被中信兄弟隊挑中的高宇杰，昨天首戰對南韓隊敲3安、獲得2次保送，5打席都上壘，今天對上捷克隊，前3打席都擊出安打，8局上第5打席再揮出安打，單場4安、3打點，兩場比賽合計8打數7安打。