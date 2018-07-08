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中職明星賽／陽耀勳想打給兒子看 可惜全壘打賽未連霸

2018-07-08 21:54中央社 台北8日電

陽耀勳。 聯合報系記者侯永全／攝影
陽耀勳。 聯合報系記者侯永全／攝影
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中職全壘打大賽，陽耀勳想表現給首次到球場看球的兒子看，但給自己壓力太大，團體賽敲出6轟，個人賽氣力放盡僅敲出2轟，個人賽冠軍讓澳職布里斯本俠盜隊康貝爾以3轟帶走。

中職7月7、8日舉行明星賽，今天五項戰技比賽，最後一項比賽「全壘打大賽」，先進行團體賽，再由團體賽時敲出6轟的陽耀勳、敲出4轟的康貝爾（AndrewCampbell）進入個人賽。

個人賽採出局制，每個人有10次出局機會，康貝爾敲出3轟，陽耀勳僅敲出2轟，無緣完成全壘打大賽2連霸；陽耀勳表示，「給自己的壓力太大，因為兒子第一次進場看自己打球，很想要表現給他看，對手敲出3轟，但沒辦法超越、蠻丟臉的」。

陽耀勳同時在「我是速球王」公益賽時登板，最快球速144公里，陽耀勳表示，相隔一段時間再回到投手丘，感覺蠻開心的；過去當投手期間，一直有控球問題，他笑說，「今天控球太好了，看其他參賽者暴投球速都更快，我也試著嘗試，但沒有達到效果」。

中職明星賽此次邀請澳洲職棒布里斯本俠盜隊2名選手康貝爾、韋德（Logan Wade）參加，兩人在「全壘打大賽」有不錯表現，團體賽時各敲出4轟，最後由康貝爾進入個人賽，還順利拿下全壘打大賽冠軍。

康貝爾表示，過去沒有參加過正式的全壘打大賽，這次來台參加中職明星賽，「感受到台灣粉絲的熱情，印象很深刻」；他表示，能夠進到全壘打大賽個人賽，壓力蠻大的，也希望藉由這次參加明星賽，讓台灣與澳洲棒球交流的連結更緊密。

中信兄弟林智勝今年季前也曾到澳職布里斯本俠盜隊打球，這次康貝爾、韋德來台，林智勝也約他們一起吃飯，康貝爾說「很開心可以認識這麼有名的球星」。

陽耀勳中職

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