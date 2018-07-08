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中職明星賽／詹子賢球速147公里稱霸 王柏融陳傑憲也飆速

2018-07-08 20:07中央社 台北8日電

2018中職明星賽5項戰技對抗賽8日進行，明星白隊詹子賢（中）在「超級雷射肩」項...
2018中職明星賽5項戰技對抗賽8日進行，明星白隊詹子賢（中）在「超級雷射肩」項目壓軸登場，一口氣拿下6分、率隊拿勝，賽後隊友衝向外野潑水慶祝。中央社 中央社
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中職五項戰技「我是速球王」比賽，詹子賢飆出全場最速147公里，王柏融也有145公里球速陳傑憲最快球速143公里，陳傑憲表示，「重點不是球速多快、做公益最開心」。

「我是速球王」分明星紅、白兩隊進行，共6人參賽，每個人各投5球，第5球為金球，只要最後一球超過前面4球的球速，台灣銀行就會捐出5公克黃金做公益。

李宗賢從三級棒球時期一直以來多擔任野手，今天最快投出141公里，蘇智傑最快球速136公里，廖健富最快投出125公里，陳傑憲5球中最慢135公里，最後一球投出最快143公里，王柏融也展現不錯球速，詹子賢壓軸，飆出全場最速147公里，中職過去曾辦過2次速球王活動，目前最快紀錄為陳文賓的150公里。

陳傑憲三級棒球時期也是不錯的投手，他表示今天表現在預期之上，有達到自己想要的目標，「最後一顆球投到143公里，但重點不是可以投多快，重要的是可以做公益」，但他也笑說，之後回去球隊可以跟母隊投手群炫耀「我也可以投到143公里」。

詹子賢過去三級棒球階段也是球隊的王牌，後來高中因為投球失憶症離開投手丘，今天比賽第一球順順丟投出139公里，接著開始飆速，最後2顆飆出147公里。

詹子賢和陳傑憲過去國中時期常常同場對決，陳傑憲表示「國中遇到詹子賢就覺得他是很特別的選手」；王柏融今天5顆球都超過140公里，他表示上場就是全力丟，對陳傑憲表現最驚豔。

「我是速球王」正規賽後還有公益賽，由陽耀勳、林哲瑄上場投球，林哲瑄最快球速145公里，爭取得1萬4500元獎金，陽耀勳最快球速144公里，爭取到1萬4400元獎金，兩人總計替公益團體爭取到2萬8900元捐款。

球速陳傑憲詹子賢

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