日職／不怕球隊遙遙墊底 岸孝之力拚雙冠王

樂天在換了監督之後累積7勝7敗、5成勝率的戰績（※至7月8日止），維持梨田昌孝監督卸下兵符時敗多於勝的20場「借金」。雖然略有起色，不過可惜的是，今年太平洋聯盟形成了「五強一弱」，一度還因為西武、日本火腿之外另外三隊：軟銀、羅德、歐力士勝率相同，演變為五隊進入A級、一隊B級的罕見局面。

從交流戰戰績也可以看得出來，今年太平洋聯盟前五名的球隊之間都沒有特別弱的球隊，這將使得前面戰績落後太多的樂天，要從目前落後歐力士11場勝差的距離迎頭趕上將有一定難度。

在這樣的狀況下，樂天球迷接下來除了期待球隊可以打造奇蹟，想辦法打進前三名A級之外，另外的希望寄託就是王牌投手岸孝之。即使樂天最終還是墊底，岸孝之還是有機會挑戰勝投王、防禦率王兩大頭銜，成為墊底球隊之光。

樂天金鷹本季自今戰績僅有28勝47敗，是太平洋聯盟唯一一支勝率不到5成的球隊，而岸孝之各人就拿下8勝之多。 擷圖自維基百科／ぽこ太郎攝影 分享 facebook

去年是岸孝之加入樂天的第一年，頂著4年總額16億日幣的大型合約入團，不過他只拿到8勝10敗。尤其是7月21日拿到第8勝之後最後12場比賽都沒有辦法勝投入帳，苦吞7連敗，個人無法繼2014年球季之後再度獲得雙位數勝投，樂天也因此嚴重失速，從原本的首位一路跌落到第三名。

而今年的岸孝之完全展現一夫當關的架勢，在6月30日隊前東家西武拿下本季第8勝之後，在勝投排行榜上僅次於11勝的千葉羅德隊波辛格（Mike Bolsinger），以及9勝的石川步、歐力士洋投亞伯斯（Andrew Albers）、西武獅隊多和田真三郎等人。岸孝之戰績8勝1敗，樂天本季勝場數28場，岸孝之一個人就佔了將近三分之一，在另外一名先發強投則本昂大略顯低潮，以8敗居最多敗，王牌救援投手松井裕樹又下二軍調整，球隊投手戰力出現狀況之下，岸孝之無疑是樂天最值得信任的投手。

樂天前王牌投手則本昂大在開幕戰投了150球後，本季表現就大為失常，目前戰績5勝8敗、防禦率3.67。 擷圖自維基百科／Eargus攝影 分享 facebook

另外，他的防禦率1.85領先波辛格（2.16）、石川步（2.17），暫居洋聯第一，同時也是兩聯盟投手最亮眼的數字。他會不會成為墊底球隊的「雙冠王投手」呢？

日本職棒史上總共有6名出自墊底球隊的勝投王，最近一次是2005年廣島鯉魚隊黑田博樹的15勝，同時黑田當季的防禦率3.17僅次於橫濱投手三浦大輔2.52，排名第二。其他還有1962年久保征弘28勝、1974年金城基泰20勝、1984年遠藤一彦17勝、1998年黑木知宏13勝、1997年山本昌18勝，合計6名出自墊底球隊的勝投王。其中，1962年近鐵猛牛隊整隊只獲得57勝，先發、中繼、救援三頭燒的久保征弘一個人就包辦28勝，幾乎佔了全隊的一半，獲得洋聯勝投王。

另一方面，墊底球隊的防禦率王則有村田兆治（1989年）、小宮山悟（1997年）、金田政彦（2002年）等3個例子。其中2002年的歐力士隊投手戰力不差，除了金田政彥的2.50防禦率之外，韓籍投手具臺晟2.52也排第二，歐力士投手戰力穩定，團隊防禦率3.58高居洋聯第二，不過0.235的團隊打擊率實在太差，最後團隊勝率只有0.365，與優勝的西武勝差高達39場，排名墊底。

日職史上有上述墊底球隊的投手個人獎得主，不過還沒有勝投、防禦率的雙冠王。岸孝之會成為史上第一人嗎？