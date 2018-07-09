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日職／不怕球隊遙遙墊底 岸孝之力拚雙冠王

2018-07-09 07:00Hiyan

樂天在換了監督之後累積7勝7敗、5成勝率的戰績（※至7月8日止），維持梨田昌孝監督卸下兵符時敗多於勝的20場「借金」。雖然略有起色，不過可惜的是，今年太平洋聯盟形成了「五強一弱」，一度還因為西武、日本火腿之外另外三隊：軟銀、羅德、歐力士勝率相同，演變為五隊進入A級、一隊B級的罕見局面。

從交流戰戰績也可以看得出來，今年太平洋聯盟前五名的球隊之間都沒有特別弱的球隊，這將使得前面戰績落後太多的樂天，要從目前落後歐力士11場勝差的距離迎頭趕上將有一定難度。

在這樣的狀況下，樂天球迷接下來除了期待球隊可以打造奇蹟，想辦法打進前三名A級之外，另外的希望寄託就是王牌投手岸孝之。即使樂天最終還是墊底，岸孝之還是有機會挑戰勝投王、防禦率王兩大頭銜，成為墊底球隊之光。

樂天金鷹本季自今戰績僅有28勝47敗，是太平洋聯盟唯一一支勝率不到5成的球隊，而...
樂天金鷹本季自今戰績僅有28勝47敗，是太平洋聯盟唯一一支勝率不到5成的球隊，而岸孝之各人就拿下8勝之多。 擷圖自維基百科／ぽこ太郎攝影
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去年是岸孝之加入樂天的第一年，頂著4年總額16億日幣的大型合約入團，不過他只拿到8勝10敗。尤其是7月21日拿到第8勝之後最後12場比賽都沒有辦法勝投入帳，苦吞7連敗，個人無法繼2014年球季之後再度獲得雙位數勝投，樂天也因此嚴重失速，從原本的首位一路跌落到第三名。

而今年的岸孝之完全展現一夫當關的架勢，在6月30日隊前東家西武拿下本季第8勝之後，在勝投排行榜上僅次於11勝的千葉羅德隊波辛格（Mike Bolsinger），以及9勝的石川步、歐力士洋投亞伯斯（Andrew Albers）、西武獅隊多和田真三郎等人。岸孝之戰績8勝1敗，樂天本季勝場數28場，岸孝之一個人就佔了將近三分之一，在另外一名先發強投則本昂大略顯低潮，以8敗居最多敗，王牌救援投手松井裕樹又下二軍調整，球隊投手戰力出現狀況之下，岸孝之無疑是樂天最值得信任的投手。

樂天前王牌投手則本昂大在開幕戰投了150球後，本季表現就大為失常，目前戰績5勝8...
樂天前王牌投手則本昂大在開幕戰投了150球後，本季表現就大為失常，目前戰績5勝8敗、防禦率3.67。 擷圖自維基百科／Eargus攝影
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另外，他的防禦率1.85領先波辛格（2.16）、石川步（2.17），暫居洋聯第一，同時也是兩聯盟投手最亮眼的數字。他會不會成為墊底球隊的「雙冠王投手」呢？

日本職棒史上總共有6名出自墊底球隊的勝投王，最近一次是2005年廣島鯉魚隊黑田博樹的15勝，同時黑田當季的防禦率3.17僅次於橫濱投手三浦大輔2.52，排名第二。其他還有1962年久保征弘28勝、1974年金城基泰20勝、1984年遠藤一彦17勝、1998年黑木知宏13勝、1997年山本昌18勝，合計6名出自墊底球隊的勝投王。其中，1962年近鐵猛牛隊整隊只獲得57勝，先發、中繼、救援三頭燒的久保征弘一個人就包辦28勝，幾乎佔了全隊的一半，獲得洋聯勝投王。

另一方面，墊底球隊的防禦率王則有村田兆治（1989年）、小宮山悟（1997年）、金田政彦（2002年）等3個例子。其中2002年的歐力士隊投手戰力不差，除了金田政彥的2.50防禦率之外，韓籍投手具臺晟2.52也排第二，歐力士投手戰力穩定，團隊防禦率3.58高居洋聯第二，不過0.235的團隊打擊率實在太差，最後團隊勝率只有0.365，與優勝的西武勝差高達39場，排名墊底。

日職史上有上述墊底球隊的投手個人獎得主，不過還沒有勝投、防禦率的雙冠王。岸孝之會成為史上第一人嗎？

樂天岸孝之則本昂大

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。

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