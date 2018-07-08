親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界盃足球賽
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
溫網

中職／詹子賢投手僅剩夢 偷測球速還能逾140公里

2018-07-08 17:14中央社 台北8日電

詹子賢。 報系資料照
詹子賢。 報系資料照
分享
中職五項戰技競賽今天登場，中信兄弟詹子賢原是球隊王牌投手，後因投球失憶症離開投手丘，他笑說有偷測球速，現在還能超過140公里，「對於投手僅剩夢，這對我不是壞事」。

詹子賢三級棒球時期，是球隊王牌投手，但高二在南英商工棒球隊打球時，出現「投球失憶症」，他透露出現投球失憶症後，高中教練陳(南犬)榮找了很多出現投球失憶症，又重新站起來的例子，「但那時候教練要我投球我就會怕」。

詹子賢還記得，最後一次在正式比賽上場投球，是高三對穀保家商比賽，當時投一局就退場，之後就沒有在正式比賽上到投手丘，但他認為，投球失憶症對他來說不是不好的東西，「更讓我了解疲勞、狀況不好時怎麼去調整」。

被問起有沒有想過重回投手丘，詹子賢笑說：「有夢就好，希望把投球最好的狀態和回憶留在那邊，不想讓投球變成壓力。」詹子賢大學之後就以打擊為主，他則認為對於任何事都不多強求，「開心打球就好」。

今年中職明星賽五項戰技競賽，明星白隊詹子賢被安排參加「我是速球王」，隊友有蘇智傑、陳傑憲，詹子賢表示，國中時期常常跟陳傑憲同場飆速；詹子賢高中時期最快球速有將近146公里，大家都看好他今天可以投出最快球速，他則笑說，之前有偷偷測速，「參加了就不能漏氣，現在還可以投超過140公里」。

詹子賢球速中職

相關新聞

日職／陽岱鋼1安2三振 巨人系列戰拚贏廣島

2018-07-08 16:57

日職／陳冠宇讓火腿6上6下 飆出3次三振

2018-07-08 17:20

中職／高國輝左側腹不適 下半季首戰恐趕不及

2018-07-08 17:02

中職／恰恰最後明星賽 蘇智傑來撐腰

2018-07-07 23:47

世大棒／中華隊痛宰南韓 今迎戰捷克

2018-07-07 23:47

世大棒／準職棒新兵劉軒荅好投 中華隊大勝南韓

2018-07-07 22:29

世大棒／旗開得勝！ 中華12：2贏韓國

2018-07-07 22:15

中職明星賽／單場2安又贏球 彭政閔滿意告別

2018-07-07 20:10

中職明星賽／白隊1分勝紅隊 蘇智傑奪MVP

2018-07-07 19:58

中職／最後一次明星賽打完全場 彭政閔：看教練團

2018-07-07 18:42

日職／陳冠宇後援1局無失分 宋家豪連3場挨轟

2018-07-07 18:05

中職／澳職盼擬組隊加盟 放眼亞洲拉抬球迷數

2018-07-07 17:39

中職／李振昌一軍出發 中信兄弟擬採雙救援

2018-07-07 17:19

中職／紅白明星賽 胡金龍、吳桀睿分別擊出陽春砲

2018-07-07 17:19

中職／紅白明星賽 柯文哲為比賽開球

2018-07-07 17:02

中職／高中球員出頭困難 修改制度提高養成機會

2018-07-05 07:00

日職／「雙樹左投」好威風 競搶兩聯盟新人王

2018-07-05 07:00

日職／絕好調卻被爆頭 青木傷勢左右燕子戰局

2018-07-03 07:00

日職／先發投手大膽轉救援 雙強調度令人意外

2018-07-02 07:00

中職／悍將、兄弟表現有起色 下半季不容小覷

2018-06-27 07:00

日職／大失敗的第一指名 田中正義讓5隊看走眼

2018-06-26 07:00

日職／新洋投三天王 加盟首年問鼎個人獎

2018-06-25 07:00

中職／教練靈活、球員夠拚 造就桃猿王朝

2018-06-20 07:00

日職／近10億恐放水流 阪神、巨人齊當冤大頭

2018-06-19 07:00

日職／監督從最老換最年輕 樂天期待打擊振作

2018-06-18 07:00

中職／屢仆屢起挑戰紀錄 林智勝再拚一次吧！

2018-06-14 07:00

中職／應援之王趙智薰 徹底改變台灣加油方式

2018-06-13 07:00

日職／羅德洋砲不夠力 柏融大王旅日的好選項

2018-06-12 07:00

日職／從墊底到挑戰冠軍 養樂多終於交流成功

2018-06-11 07:00

MLB／大谷翔平缺席效應 楚奧特：投打兩倍損失

2018-06-10 07:48

中華職棒29年 完整賽程表

2018-03-23 11:07
看更多

熱門文章

NBA／勇士補強又一樁 射手前鋒帶槍投靠

2018-07-08 11:11

NBA／與雷霆協議分道揚鑣 安東尼離隊倒數計時

2018-07-08 11:12

印尼羽賽／戴資穎逆轉勝陳雨菲 29連勝摘第5冠

2018-07-08 16:05

溫網／謝淑薇拍落世界球后 逆轉勝晉女單第四輪

2018-07-07 22:47

NBA／魔術黃蜂公牛3方交易 高薪替補中鋒互換

2018-07-08 12:12

NBA／談詹姆斯離開騎士 泰隆魯：確實讓人意外

2018-07-08 11:10

印尼羽賽／差一勝就能奪冠 戴資穎：要減少失誤

2018-07-07 18:14

NBA╱四年4800萬美元 諾基奇留守波特蘭

2018-07-07 18:14

溫網／謝淑薇不按牌理出牌 連練球搭檔都喊苦

2018-07-08 11:51

MLB／陳偉殷4.1局被國民打爆 4:18慘吞第6敗

2018-07-08 10:10

中職明星賽／單場2安又贏球 彭政閔滿意告別

2018-07-07 20:10

NBA／澄清林書豪交易流言 總管：不急著有動作

2018-07-08 12:10

陳偉殷慘遭前隊友毒手 客場防禦率衝破10了！

2018-07-08 10:32

NBA／米契爾著球衣致敬 馬龍：我也會穿上你的

2018-07-08 13:19

溫網／謝淑薇打爆球后 闖16強

2018-07-07 23:47

籃球／確定落腳東南密蘇里大學 高國豪：放心了

2018-07-07 21:07

NBA／相信詹皇帶隊能力 朗多：球隊處於爭冠行列

2018-07-08 16:50

印尼羽賽／輕取何冰嬌 戴資穎28連勝生涯新高

2018-07-08 01:06

世大棒／準職棒新兵劉軒荅好投 中華隊大勝南韓

2018-07-07 22:29

NBA／賭城夏季聯賽首日戰報 狀元艾頓初試啼聲

2018-07-08 11:14

世大棒／旗開得勝！ 中華12：2贏韓國

2018-07-07 22:15

溫網／拍落球后 謝淑薇只想盡力接住每顆球

2018-07-08 04:59

NBA／詹皇球衣買氣太旺 旗艦店出現上架烏龍

2018-07-08 16:33

俄羅斯輸球因素？ 最火辣女球迷竟然不見了

2018-07-08 15:00

溫網／不甩球迷假咳嗽干擾 約克維奇溫網晉級

2018-07-08 10:35

中職／最後一次明星賽打完全場 彭政閔：看教練團

2018-07-07 18:42

MiLB／林子偉連11場敲安 曾仁和第10敗

2018-07-08 12:06

世大棒／中華隊痛宰南韓 今迎戰捷克

2018-07-07 23:47

中職明星賽／白隊1分勝紅隊 蘇智傑奪MVP

2018-07-07 19:58

日職／陳冠宇後援1局無失分 宋家豪連3場挨轟

2018-07-07 18:05

MLB／對薛則敲安 陳偉殷：安打時好像都投不好

2018-07-08 14:53

MLB／陳偉殷掉7分吞敗 雷諾茲10打點宰馬林魚

2018-07-08 10:49

克國門將蘇巴西奇負傷拚 PK擋4球寫紀錄

2018-07-08 11:22

NBA／開趴喧囂勝搖滾明星 鄰居因詹寧斯報警40次

2018-07-08 16:30

高球／日本火腿女子賽次輪 盧曉晴並列第1

2018-07-07 21:14

MLB／國民隊強勢打線 陳偉殷滑球優勢變弱勢

2018-07-08 11:46

中職／恰恰最後明星賽 蘇智傑來撐腰

2018-07-07 23:47

MLB／今日戰績表 紅襪大破皇家拉出5連勝

2018-07-08 13:44

溫網／再爆冷！ 拉脫維亞非種子淘汰男單第4種子

2018-07-08 05:35

MLB／對道奇4打數吞2K 大谷連3天安打掛蛋

2018-07-08 10:46
看更多

留言

Top