中職／詹子賢投手僅剩夢 偷測球速還能逾140公里

2018-07-08 17:14 中央社 台北8日電



詹子賢。 報系資料照 分享 facebook 中職五項戰技競賽今天登場，中信兄弟詹子賢原是球隊王牌投手，後因投球失憶症離開投手丘，他笑說有偷測球速，現在還能超過140公里，「對於投手僅剩夢，這對我不是壞事」。

詹子賢三級棒球時期，是球隊王牌投手，但高二在南英商工棒球隊打球時，出現「投球失憶症」，他透露出現投球失憶症後，高中教練陳(南犬)榮找了很多出現投球失憶症，又重新站起來的例子，「但那時候教練要我投球我就會怕」。

詹子賢還記得，最後一次在正式比賽上場投球，是高三對穀保家商比賽，當時投一局就退場，之後就沒有在正式比賽上到投手丘，但他認為，投球失憶症對他來說不是不好的東西，「更讓我了解疲勞、狀況不好時怎麼去調整」。

被問起有沒有想過重回投手丘，詹子賢笑說：「有夢就好，希望把投球最好的狀態和回憶留在那邊，不想讓投球變成壓力。」詹子賢大學之後就以打擊為主，他則認為對於任何事都不多強求，「開心打球就好」。

今年中職明星賽五項戰技競賽，明星白隊詹子賢被安排參加「我是速球王」，隊友有蘇智傑、陳傑憲，詹子賢表示，國中時期常常跟陳傑憲同場飆速；詹子賢高中時期最快球速有將近146公里，大家都看好他今天可以投出最快球速，他則笑說，之前有偷偷測速，「參加了就不能漏氣，現在還可以投超過140公里」。