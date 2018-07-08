中職／高國輝左側腹不適 下半季首戰恐趕不及

2018-07-08 17:02 中央社 台北8日電



高國輝。 報系資料照 分享 facebook 中職富邦悍將隊野手高國輝，因昨天紅白明星對抗賽守備時左側腹部不舒服，今天缺席全壘打大賽，他看好陽耀勳、張志豪。他說，身體狀況不嚴重，但10日下半季首戰應無法上場。

中職7、8日舉行明星賽，昨天紅白明星對抗賽，高國輝上場守備時左側腹部不舒服，無法參加今天的全壘打大賽，連兩年缺席全壘打大賽，但高國輝愛心不落人後，仍表示會把明星賽的出場費全部捐出來做公益。

高國輝全壘打大賽缺席，由Lamigo桃猿隊新秀廖健富遞補，明星紅隊參賽陣容為廖健富、陽耀勳、澳職布里斯本俠盜隊康貝爾（AndrewCampbell），明星白隊參賽陣容為郭阜林、張志豪和澳職布里斯本俠盜隊韋德（Logan Wade）。

高國輝表示，全壘打其實不能只靠蠻力，還是需要看技巧，並看好張志豪和陽耀勳，「全壘打需要運用手腕的力量」，但他也另外點名廖健富，認為他的力量、揮棒感覺不錯。

高國輝上半季末因為打擊狀況不佳下到二軍調整，他也坦言，昨天身體不舒服時其實有點生氣，「明明有做好熱身，沒想到還是出狀況，現在只能休息」。中職下半球季將於10日開打，高國輝表示，身體狀況沒有很嚴重，一般活動都沒有問題，但應該趕不上10日下半季開幕首戰。

悍將隊上半季戰績不理想，高國輝說，希望下半季能夠發揮好表現，幫助球隊拿下好成績。

高國輝上半季狀況不好期間，新秀申皓瑋頂替打出不錯成績，高國輝表示，這是好事，悍將隊外野手年紀也慢慢大了，「年輕人要慢慢頂上了，才不會出現斷層」。