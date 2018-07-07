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中職明星賽／白隊1分勝紅隊 蘇智傑奪MVP

2018-07-07 19:58聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

中華職棒今天在天母棒球場進行紅白明星對抗賽，白隊靠著蘇智傑在3局下擊出超前二壘打，敲回勝利打點，終場有驚無險地以8：7贏球，人氣王「恰恰」彭政閔生涯最後一次明星賽，以單場2安作收，但與MVP擦肩而過。

今年明星紅隊由猿隊、富邦悍將隊組成，開賽首名打者胡金龍就開砲，從白隊先發投手陳琥手中揮出中外野全壘打，是明星賽史上第3支首局首打席全壘打，之後廖健富二壘打、蔣智賢保送，紅隊再靠暴投取得2：0領先。

白隊由中信兄弟、統一獅隊組成，1局下也還以顏色，首度參與明星賽的二壘手吳桀睿從王溢正手中揮出左外野陽春砲，是歷來第11名在明星賽首打席全壘打的球員，也替白隊追回1分。

3局下紅隊換上第3任投手林柏佑，白隊張志豪、彭政閔連敲2安，蘇智傑再揮出中外野二壘打，一舉送回壘上2名隊友，助白隊超前比數，也敲回勝利打點，郭阜林之後補上高飛犧牲打追加分數。

白隊在5局下再掀攻勢，彭政閔、蘇智傑連續安打後，郭阜林的安打和高志綱高飛犧牲打都送回分數，將比數拉開為6：2。紅隊雖然在6局上追回1分，但下半局又讓紅隊靠連續安打再添2分。

打完前8局白隊以8：4領先，9局上推出獅隊守護神陳韻文，卻製造緊張氣氛，連續讓陳品捷、藍寅倫、林承飛、胡金龍擊出安打，讓比數形成1分差，但他最終連續抓下3個出局數，守住勝利，讓白隊歷來對戰紅隊戰績推進為16勝17敗2和。

蘇智傑單場2安，靠著3局下的勝利打點，拿下今年明星賽MVP，賽後他也笑稱有點意外，他指出，今天白隊大家都表現很好，「恰哥（彭政閔）的最後一次明星賽，他也打很好，這場勝利是屬於大家的。」

中信兄弟球星彭政閔，連續18年在明星賽獲票選先發、連14年拿下人氣王，但他已宣布今年是他最後一次打明星賽，今天他擔任白隊先發第4棒一壘手、4打數敲2安打，還在比賽後段移防右外野，以美技撈到胡金龍擊出的飛球。

彭政閔

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