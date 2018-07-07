親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界盃足球賽
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
溫網

中職／最後一次明星賽打完全場 彭政閔：看教練團

2018-07-07 18:42中央社 台北7日電

中信兄弟球星「恰恰」彭政閔連續18年打明星賽，今年最後一次參加。 中央社
中信兄弟球星「恰恰」彭政閔連續18年打明星賽，今年最後一次參加。 中央社
分享

中華職棒中信兄弟球星「恰恰」彭政閔連續18年打明星賽，今年最後一次參加，今天擔任明星白隊第4棒，彭政閔表示，能否打完全場，將視教練團調度以及比賽狀況。

中華職棒明星賽今天登場，彭政閔自2001年加入職棒起，連續18年參加明星賽，並寫下人氣王14連霸紀錄，但他先前已宣布，今年是最後一次參加明星賽，今天再度被媒體問起，彭政閔說：「你們都寫出來了，還能假嗎？」

由於今年是最後一次參加明星賽，能否打完全場，彭政閔表示，將視教練團調度；明星白隊總教練黃甘霖賽前也有詢問他的意願，後續將看比賽的狀況。彭政閔說，由於最近台中都在下雨、沒機會比賽，希望透過明星賽找些手感、有好表現。

Lamigo桃猿新秀廖健富今年首次參加明星賽就以先發角色入選，以19歲又282天之姿，成為中職明星賽最年輕先發選手，也令他相當期待，並坦言打明星賽比較沒什麼壓力，

廖健富這次與偶像富邦悍將林益全都在明星紅隊，賽前練習時，他也趁機在一旁觀察林益全動作，希望有機會能請教林益全打擊。

中信兄弟王威晨今年首度入選明星賽，今天賽前在走星光大道時，看到一旁球迷冒雨為他加油，也讓他相當感動。由於爸爸王光輝曾締造明星賽連續12年先發的紀錄，王威晨表示，想要挑戰爸爸的紀錄，「一直打到不能再打為止」。

彭政閔林益全

相關新聞

中職／澳職盼擬組隊加盟 放眼亞洲拉抬球迷數

2018-07-07 17:39

日職／陳冠宇後援1局無失分 宋家豪連3場挨轟

2018-07-07 18:05

中職／李振昌一軍出發 中信兄弟擬採雙救援

2018-07-07 17:19

中職／紅白明星賽 胡金龍、吳桀睿分別擊出陽春砲

2018-07-07 17:19

中職／紅白明星賽 柯文哲為比賽開球

2018-07-07 17:02

中職／最後一次明星賽 小小郭無緣參加

2018-07-06 23:56

小馬少棒／中華隊射日成功 赴美爭世界冠軍

2018-07-06 23:54

中職／2001年中職明星賽 彭政閔最難忘

2018-07-06 22:11

中職／膝傷影響 猿隊陳禹勳下半季延後歸隊

2018-07-06 22:08

中職／明星賽周末開打 洪總：我來看球的

2018-07-06 21:29

日職／陽岱鋼連6場安打 岱鋼日巨人完封廣島

2018-07-06 20:43

中職／明星賽彭政閔扛4棒 陽耀勳全壘打大賽拚連霸

2018-07-06 19:04

中職／悍將新秀竄起 高國輝：機會留給有實力者

2018-07-06 18:12

中職／明星賽周末登場 愛奇藝台灣站準時直播

2018-07-06 17:49

亞運／移訓對98哩火球吸經驗 中培隊打擊加溫

2018-07-06 17:10

中職／首名百勝投手謝長亨 教頭總冠軍夢隨緣

2018-07-06 17:09

亞運／中華隊先發輪值 預計王維中等5人擔綱

2018-07-06 17:08

LLB少棒／中華不敵南韓 連3年無緣亞太區代表權

2018-07-06 16:10

中職／生涯最後一次明星賽 郭泓志身體狀況辭退

2018-07-06 15:25

中職／施子謙竄起 挑戰蔡仲南新人年14勝紀錄

2018-07-06 15:07

小馬少棒／中華隊大勝日本 亞太區奪冠前進世界賽

2018-07-06 14:45

中職／2年無10勝土投 續航力對戰頻繁都是原因

2018-07-06 14:43

中職／高中球員出頭困難 修改制度提高養成機會

2018-07-05 07:00

日職／「雙樹左投」好威風 競搶兩聯盟新人王

2018-07-05 07:00

日職／絕好調卻被爆頭 青木傷勢左右燕子戰局

2018-07-03 07:00

日職／先發投手大膽轉救援 雙強調度令人意外

2018-07-02 07:00

中職／悍將、兄弟表現有起色 下半季不容小覷

2018-06-27 07:00

日職／大失敗的第一指名 田中正義讓5隊看走眼

2018-06-26 07:00

日職／新洋投三天王 加盟首年問鼎個人獎

2018-06-25 07:00

中職／教練靈活、球員夠拚 造就桃猿王朝

2018-06-20 07:00

日職／近10億恐放水流 阪神、巨人齊當冤大頭

2018-06-19 07:00

日職／監督從最老換最年輕 樂天期待打擊振作

2018-06-18 07:00

中職／屢仆屢起挑戰紀錄 林智勝再拚一次吧！

2018-06-14 07:00

中職／應援之王趙智薰 徹底改變台灣加油方式

2018-06-13 07:00

日職／羅德洋砲不夠力 柏融大王旅日的好選項

2018-06-12 07:00

日職／從墊底到挑戰冠軍 養樂多終於交流成功

2018-06-11 07:00

MLB／大谷翔平缺席效應 楚奧特：投打兩倍損失

2018-06-10 07:48

日職／阪神虎人才豐富 呂彥青難卡洋將位子

2018-06-07 07:00

中華職棒29年 完整賽程表

2018-03-23 11:07
看更多

熱門文章

NBA／告別馬刺加入黃蜂 帕克：這決定不容易

2018-07-07 12:26

NBA／結束馬刺17年生涯 帕克2年1千萬當黃蜂

2018-07-07 05:07

NBA／帕克離開馬刺 波波維奇發聲明祝福

2018-07-07 14:02

印尼羽賽／戴資穎晉4強 平生涯最佳27連勝

2018-07-06 21:19

NBA／卡珍斯能否融入勇士 大學恩師樂觀其成

2018-07-06 19:00

NBA／國王四年大約搶拉文 公牛決定跟進留人

2018-07-07 14:30

印尼羽賽／戴資穎拍落何冰嬌 創生涯新高28連勝

2018-07-07 16:47

日職／陽岱鋼連6場安打 岱鋼日巨人完封廣島

2018-07-06 20:43

NBA╱效力同隊17年後轉隊 帕克史上第3人

2018-07-07 16:45

印尼羽賽／戴資穎27連勝 闖進四強

2018-07-07 00:48

MLB／3打數掛蛋 大谷靠腳程毀了前田勝投

2018-07-07 13:35

NBA╱四年4800萬美元 諾基奇留守波特蘭

2018-07-07 18:14

中職／2001年中職明星賽 彭政閔最難忘

2018-07-06 22:11

溫網／又有種子落馬 5度冠軍大威爆冷出局

2018-07-07 02:43

MLB／不當太空人 林家正繼續升學挑戰明年選秀

2018-07-07 09:56

溫網／謝淑薇再傳捷報 女雙也過關

2018-07-07 00:45

印尼羽賽／差一勝就能奪冠 戴資穎：要減少失誤

2018-07-07 18:14

中職／最後一次明星賽 小小郭無緣參加

2018-07-06 23:56

中職／明星賽周末開打 洪總：我來看球的

2018-07-06 21:29

溫網／女單種子掉滿地 詹家姊妹雙雙淘汰

2018-07-07 12:53

中職／明星賽彭政閔扛4棒 陽耀勳全壘打大賽拚連霸

2018-07-06 19:04

中職／膝傷影響 猿隊陳禹勳下半季延後歸隊

2018-07-06 22:08

中職／李振昌一軍出發 中信兄弟擬採雙救援

2018-07-07 17:19

影／羽球男女團拚亞運奪牌 釋放壓力是關鍵

2018-07-07 11:07

小馬少棒／中華隊射日成功 赴美爭世界冠軍

2018-07-06 23:54

中職／澳職盼擬組隊加盟 放眼亞洲拉抬球迷數

2018-07-07 17:39

MLB／今日戰績表 塞爾6局12K助紅襪率先60勝

2018-07-07 17:03

國際乒乓聯韓國公開賽 北韓派團參賽

2018-07-06 19:36

中職／紅白明星賽 柯文哲為比賽開球

2018-07-07 17:02

日職／陳冠宇後援1局無失分 宋家豪連3場挨轟

2018-07-07 18:05

大谷翔平2018球季投、打紀錄

2018-07-07 14:35

中職／紅白明星賽 胡金龍、吳桀睿分別擊出陽春砲

2018-07-07 17:19

中職／最後一次明星賽打完全場 彭政閔：看教練團

2018-07-07 18:42

世足烏拉圭門將奶油手 隊長：沒人怪他

2018-07-07 09:53

戰克羅埃西亞拚四強 俄高喊「誰比我頑強」

2018-07-07 09:33

世足8強英格蘭戰瑞典 伊布、貝克漢相約下注

2018-07-07 11:33

門將成法烏戰分水嶺 高盧雄雞低調的完美演出

2018-07-07 10:30
看更多

留言

Top