中職／最後一次明星賽打完全場 彭政閔：看教練團

2018-07-07 18:42 中央社 台北7日電



中信兄弟球星「恰恰」彭政閔連續18年打明星賽，今年最後一次參加。 中央社 分享 facebook

中華職棒中信兄弟球星「恰恰」彭政閔連續18年打明星賽，今年最後一次參加，今天擔任明星白隊第4棒，彭政閔表示，能否打完全場，將視教練團調度以及比賽狀況。

中華職棒明星賽今天登場，彭政閔自2001年加入職棒起，連續18年參加明星賽，並寫下人氣王14連霸紀錄，但他先前已宣布，今年是最後一次參加明星賽，今天再度被媒體問起，彭政閔說：「你們都寫出來了，還能假嗎？」

由於今年是最後一次參加明星賽，能否打完全場，彭政閔表示，將視教練團調度；明星白隊總教練黃甘霖賽前也有詢問他的意願，後續將看比賽的狀況。彭政閔說，由於最近台中都在下雨、沒機會比賽，希望透過明星賽找些手感、有好表現。

Lamigo桃猿新秀廖健富今年首次參加明星賽就以先發角色入選，以19歲又282天之姿，成為中職明星賽最年輕先發選手，也令他相當期待，並坦言打明星賽比較沒什麼壓力，

廖健富這次與偶像富邦悍將林益全都在明星紅隊，賽前練習時，他也趁機在一旁觀察林益全動作，希望有機會能請教林益全打擊。

中信兄弟王威晨今年首度入選明星賽，今天賽前在走星光大道時，看到一旁球迷冒雨為他加油，也讓他相當感動。由於爸爸王光輝曾締造明星賽連續12年先發的紀錄，王威晨表示，想要挑戰爸爸的紀錄，「一直打到不能再打為止」。