親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界盃足球賽
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
溫網
林書豪專區

影／主委你錯了！高雄農家女兒哭說：我家7成鳳梨爛在田裡

中職／悍將新秀竄起 高國輝：機會留給有實力者

2018-07-06 18:12中央社 台北6日電

富邦悍將高國輝迎接下半季到來。 聯合報系資料照片
富邦悍將高國輝迎接下半季到來。 聯合報系資料照片
分享

中華職棒下半季將在10日開打，富邦悍將高國輝今天表示，目前身體狀況已調整好，準備迎接下半季，對於陣中新秀申皓瑋等人竄起，他正面看待，並認為是「不錯的挑戰」。

曾蟬聯2014至2016年中職3屆全壘打王的高國輝去年因開刀，僅出賽25場，今年上半季陷入低潮，5月24日下二軍，直到6月23日才重回一軍。

高國輝表示，儘管持續做許多訓練，但比賽狀況不易掌握，但他體認到自己上半季成績不好，要趕緊上緊發條。

「狀況好壞自己很難控制，有慢慢朝好的方向在進步」，高國輝不願以去年開刀為藉口，他強調畢竟已經很長一段時間，自己也覺得低潮太久。

中職下半季首戰10日登場，將由富邦悍將對戰Lamigo桃猿，高國輝透露，先前在二軍期間基本訓練量很大，打下很好基礎，希望體能上能有所發揮，目前身體狀況已準備好迎接下半季，至於能否待在一軍，需視教練團安排。

高國輝不在富邦悍將一軍的那段時間，申皓瑋頂替守外野，攻守都有不錯的表現，談到是否會感受到競爭壓力，高國輝表示，職棒球場上相當現實，他認為機會是要給有實力的人。

高國輝指出，互相競爭是件好事，他自己也要加強，儘管年輕選手越來越多，但他抱持著正面態度，認為是「很不錯的挑戰」。

高國輝富邦悍將申皓瑋

相關新聞

中職／生涯最後一次明星賽 郭泓志身體狀況辭退

2018-07-06 15:25

中職／2年無10勝土投 續航力對戰頻繁都是原因

2018-07-06 14:43

亞運／移訓對98哩火球吸經驗 中培隊打擊加溫

2018-07-06 17:10

亞運／中華隊先發輪值 預計王維中等5人擔綱

2018-07-06 17:08

中職／明星賽周末登場 愛奇藝台灣站準時直播

2018-07-06 17:49

中職／首名百勝投手謝長亨 教頭總冠軍夢隨緣

2018-07-06 17:09

LLB少棒／中華不敵南韓 連3年無緣亞太區代表權

2018-07-06 16:10

中職／施子謙竄起 挑戰蔡仲南新人年14勝紀錄

2018-07-06 15:07

小馬少棒／中華隊大勝日本 亞太區奪冠前進世界賽

2018-07-06 14:45

世大棒／6日起起嘉市開打 7日有中韓大戰

2018-07-06 00:19

日職／陽岱鋼敲第4轟連5場安打 巨人仍輸橫濱

2018-07-05 20:39

日職／宋家豪被柳田悠岐開轟 仍為樂天保住勝利

2018-07-05 20:34

LLB次青少棒／新明國中克菲律賓奪冠進軍世界賽

2018-07-05 20:26

LLB少棒／林維恩6局10K完封關島 中華隊6日爭冠

2018-07-05 14:26

世大棒／八國聯軍來嘉 7日上演中韓大戰

2018-07-05 13:18

LLB次青少棒／中華隊亞太區奪冠 前進美國拚6連霸

2018-07-05 13:12

中職／高中球員出頭困難 修改制度提高養成機會

2018-07-05 07:00

日職／「雙樹左投」好威風 競搶兩聯盟新人王

2018-07-05 07:00

日職／絕好調卻被爆頭 青木傷勢左右燕子戰局

2018-07-03 07:00

日職／先發投手大膽轉救援 雙強調度令人意外

2018-07-02 07:00

中職／悍將、兄弟表現有起色 下半季不容小覷

2018-06-27 07:00

日職／大失敗的第一指名 田中正義讓5隊看走眼

2018-06-26 07:00

日職／新洋投三天王 加盟首年問鼎個人獎

2018-06-25 07:00

中職／教練靈活、球員夠拚 造就桃猿王朝

2018-06-20 07:00

日職／近10億恐放水流 阪神、巨人齊當冤大頭

2018-06-19 07:00

日職／監督從最老換最年輕 樂天期待打擊振作

2018-06-18 07:00

中職／屢仆屢起挑戰紀錄 林智勝再拚一次吧！

2018-06-14 07:00

中職／應援之王趙智薰 徹底改變台灣加油方式

2018-06-13 07:00

日職／羅德洋砲不夠力 柏融大王旅日的好選項

2018-06-12 07:00

日職／從墊底到挑戰冠軍 養樂多終於交流成功

2018-06-11 07:00

MLB／大谷翔平缺席效應 楚奧特：投打兩倍損失

2018-06-10 07:48

日職／阪神虎人才豐富 呂彥青難卡洋將位子

2018-06-07 07:00

中職／悍將面臨世代交替 狀元應考慮跳過李振昌

2018-06-06 07:00

中華職棒29年 完整賽程表

2018-03-23 11:07
看更多

熱門文章

NBA／記者控雷納德刻意迴避 海外行又搞失蹤

2018-07-06 11:16

NBA／哈登輔大會球迷 公益三分球大賽秀神射

2018-07-05 21:52

光芒假性先發策略 造就神奇的史坦尼克

2018-07-06 07:00

NBA／填補替補要角空缺 76人出手保全戰力

2018-07-06 13:09

NBA／訪問睡過頭又錯過班機 綠衫軍新秀受質疑

2018-07-06 17:11

雙槍受傷 烏拉圭改以死守對抗法國？

2018-07-06 11:08

NBA／簽約卡特威廉斯 火箭防守再添可用之兵

2018-07-06 14:55

溫網／謝淑薇女單第二輪再闖關 平個人最佳紀錄

2018-07-05 22:41

日職／陽岱鋼敲第4轟連5場安打 巨人仍輸橫濱

2018-07-05 20:39

一日球迷勝資深球迷必備冷知識

2018-07-05 22:04

日職／宋家豪被柳田悠岐開轟 仍為樂天保住勝利

2018-07-05 20:34

NBA／哈登脫鞋送球迷 粉絲高喊MVP

2018-07-05 23:49

中職／生涯最後一次明星賽 郭泓志身體狀況辭退

2018-07-06 15:25

溫網／直落三拍落對手 納達爾挺進32強

2018-07-06 00:41

溫網／種子紛翻船 女單前8種子僅剩2人

2018-07-06 14:04

圖輯／球星哈登與藝人較勁

2018-07-05 22:31

世大棒／6日起起嘉市開打 7日有中韓大戰

2018-07-06 00:19

瓊斯盃／中華隊精銳盡出！下周開打

2018-07-05 23:57

溫網／蠻牛、約帥挺進3輪 西利奇爆冷出局

2018-07-06 03:40

MLB／生日賽前先找一朗 大谷代打遭三振

2018-07-06 14:03

溫網／台將雙雙告捷 詹皓晴、謝淑薇晉級

2018-07-05 23:53

MLB／張育成連2場敲安 鄧愷威投5局飆7K

2018-07-06 12:35

中職／2年無10勝土投 續航力對戰頻繁都是原因

2018-07-06 14:43

LLB少棒／中華不敵南韓 連3年無緣亞太區代表權

2018-07-06 16:10

田徑／青奧資格賽落幕 我獲10張參賽門票

2018-07-05 19:02

LLB次青少棒／新明國中克菲律賓奪冠進軍世界賽

2018-07-05 20:26

MLB／怕被日本球迷噓 前田對大谷不投近身球

2018-07-06 17:22

中職／施子謙竄起 挑戰蔡仲南新人年14勝紀錄

2018-07-06 15:07

小馬少棒／中華隊大勝日本 亞太區奪冠前進世界賽

2018-07-06 14:45

圖輯／哈登脫鞋送粉絲

2018-07-05 22:46

瓊斯盃／巔峰挑戰賽彰化登場 中華藍、白提前暖身

2018-07-06 12:40

影／亞運最被期待「金庫」 舉重教練蔡溫義:不會交白卷

2018-07-06 09:34

中職／首名百勝投手謝長亨 教頭總冠軍夢隨緣

2018-07-06 17:09

亞運／移訓對98哩火球吸經驗 中培隊打擊加溫

2018-07-06 17:10

MLB／今日戰績表 大谷代打吞K天使不敵水手

2018-07-06 15:41

亞運／中華隊先發輪值 預計王維中等5人擔綱

2018-07-06 17:08

青奧田徑資格賽／目標阿根廷 我奪下10張門票

2018-07-05 23:45

中職／悍將新秀竄起 高國輝：機會留給有實力者

2018-07-06 18:12

橄欖球／采盟力挺 桃園石門國中赴法追夢

2018-07-05 23:41

結合攀岩與SUP Discovery越野挑戰賽9月登場

2018-07-06 14:19
看更多

留言

Top