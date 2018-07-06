中職／悍將新秀竄起 高國輝：機會留給有實力者

2018-07-06 18:12 中央社 台北6日電



富邦悍將高國輝迎接下半季到來。 聯合報系資料照片 分享 facebook

中華職棒下半季將在10日開打，富邦悍將高國輝今天表示，目前身體狀況已調整好，準備迎接下半季，對於陣中新秀申皓瑋等人竄起，他正面看待，並認為是「不錯的挑戰」。

曾蟬聯2014至2016年中職3屆全壘打王的高國輝去年因開刀，僅出賽25場，今年上半季陷入低潮，5月24日下二軍，直到6月23日才重回一軍。

高國輝表示，儘管持續做許多訓練，但比賽狀況不易掌握，但他體認到自己上半季成績不好，要趕緊上緊發條。

「狀況好壞自己很難控制，有慢慢朝好的方向在進步」，高國輝不願以去年開刀為藉口，他強調畢竟已經很長一段時間，自己也覺得低潮太久。

中職下半季首戰10日登場，將由富邦悍將對戰Lamigo桃猿，高國輝透露，先前在二軍期間基本訓練量很大，打下很好基礎，希望體能上能有所發揮，目前身體狀況已準備好迎接下半季，至於能否待在一軍，需視教練團安排。

高國輝不在富邦悍將一軍的那段時間，申皓瑋頂替守外野，攻守都有不錯的表現，談到是否會感受到競爭壓力，高國輝表示，職棒球場上相當現實，他認為機會是要給有實力的人。

高國輝指出，互相競爭是件好事，他自己也要加強，儘管年輕選手越來越多，但他抱持著正面態度，認為是「很不錯的挑戰」。